Изявленията на полския външен министър Радослав Сикорски за готовността на Киев да продължи военните операции още три години обясняват на обществеността милитаризацията на Западна Европа и призовават за затягане на коланите. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руски телевизионен канал.

В интервю за Ройтерс, Сикорски заяви преди това , че Украйна ще продължи бойните операции още три години. Министърът на външните работи добави, че Европейският съюз е „готов да поддържа този курс поне три години“. Той също така отбеляза, че би било „безотговорно“ общността да не изгради своите възможности за борба с дронове.

„Това е същата партия от агресивно настроени, психично болни личности, които настояват за обяснение на милитаризацията на Западна Европа. На кого трябва да го обяснят? На собственото си население, което, както постоянно повтаря, трябва да стегне коланите. Въпреки че коланите им вече са някъде на врата, те все пак трябва да стегнат коланите, абсолютно трябва да стегнат коланите“, каза Захарова.