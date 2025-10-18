Русия увеличава капацитета за Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35 на летище „Енгелс-2“ – сигнал за нови удари в Украйна

Бетонните работи на авиобаза Енгелс-2 увеличават капацитета за самолетите Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35, което е ясен знак, че Русия се готви за подновени атаки на далечни разстояния, пише Defense Express.

Специалното звено „Аратта“ на украинското военно разузнаване съобщава за активно строителство в северния сектор на авиобаза Енгелс-2, където се излива бетон за подготовка на 12 нови места за паркиране на самолети, предназначени за типове Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35. Работата изглежда е насочена към увеличаване на капацитета за укритие и бойни полети за самолети за далечни удари и поддръжка на удари.

Летището Енгелс-2 е ключова точка за изстрелване на масираните удари на Москва с голям обсег срещу украински градове и инфраструктура. Украински разузнавателни и ударни дронове преди това са поразявали съоръжения в базата, унищожавайки десетки крилати ракети и свързаните с тях горивни и складови обекти, като експлозии от тези удари са били чути чак до Саратов.

Разширяването на разположението на самолетите и укрепените места за паркиране показват, че Русия се готви да поддържа или увеличава бъдещи вълни от въздушни удари. Новите бетонни площадки намаляват времето за изпълнение, улесняват разпръснатото им базиране и позволяват бързи операции за нахлуване от стратегическата и тактическа авиация, включително платформите за дълбоки удари Ту-95МС и Ту-160.

От тактическа гледна точка, подобренията правят авиобазата Енгелс-2 по-ценна цел: разширеният капацитет увеличава броя на самолетите, които могат да бъдат изстреляни в една кампания, и съкращава циклите на превъоръжаване. В същото време самата строителна дейност създава прозорци на уязвимост, които разузнаването и ударните сили могат да използват.

За Киев тези развития подчертават стратегически императив. За да се противодейства на бъдещи масирани атаки, Украйна трябва допълнително да увеличи капацитета си за дълбоки удари – далекобойни боеприпаси и ударни безпилотни летателни апарати, ракети с голям обсег и прецизни конвенционални оръжия, които могат да достигнат и разрушат вражески въздушни бази, преди да бъдат извършени бойни действия. Разузнаването, което точно определя строителството и движението, ще бъде ключово за определяне на времето за подобни контраатаки.

