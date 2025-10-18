Русия може би е предоставила на Северна Корея система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“

Автор: Труд онлайн
Русия

Да поговорим за ужасяващия подарък, който продължава да се дава всяка година, през цялата година. Доклади от множество източници, включително собственото звено за военно разузнаване на Украйна, показват, че Москва е предоставила поне една мобилна/късообхватна система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“ на Северна Корея, пише The National Interest.

Южнокорейските медии твърдят, че тази руска система в момента е разположена в Пхенян, охранявайки столицата на страната. Нещо повече, смята се, че руски специалисти в момента обучават севернокорейски персонал как да работи със системата.

Междувременно оперативните знания се предават на севернокорейците. След три години интензивни боеве в Украйна, руснаците споделят ценни уроци по противовъздушна отбрана, включително срещу дронове и усъвършенствани крилати ракети от вида, които НАТО е подарил на украинците, за да ги използват срещу руснаците, воюващи в Украйна. 

Трансферите между Русия и Северна Корея се осъществяват в контекста на нарастващия им военен съюз. Северна Корея е снабдявала Русия с привидно безкрайни запаси от боеприпаси, човешка сила и друга логистична поддръжка – и евентуално дори балистични ракети.

Разбиране на системата за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“

Що се отнася до нуждите на Северна Корея от противовъздушна отбрана, „Панцир-С1“ очевидно е подобрение. В исторически план Пхенян е трябвало да разчита на по-стари системи за противовъздушна отбрана от съветската епоха, като SA-2 , SA-3 и SA-5, както и на местни системи с различни възможности. Много от тях стават все по-неадекватни пред лицето на съвременните дронове, прецизно насочваните боеприпаси и заплахите от крилати ракети, които демонстрираха забележителна ефективност на бойните полета на Украйна.

Придобиването на система като „Панцир-С1“ означава, че Северна Корея ще притежава по-мощно оръжие за противовъздушна отбрана с малък/среден обсег от това, с което разполага в момента, като по този начин усложнява способността на Южна Корея да отвърне на удара по Пхенян в случай на война. „Панцир-С1“ е мобилна, сравнително модерна система за противовъздушна отбрана с комбинирана ракетна и оръдейна система, радарна и оптична система за проследяване. 

Запомнете: противовъздушната отбрана не е само способността да се свалят вражески системи, преди да се ударят чувствителните ви зони. Тя е и принуда . Враговете ви трябва да мислят, че наличието на по-модерна противовъздушна отбрана означава, че атака срещу райони на страната, защитавани от тези системи, ще бъде по-скъпа за нападателите. И сега в съзнанието на вражеското ръководство трябва да се зароди страх, че ако Северна Корея притежава тези модерни руски системи за противовъздушна отбрана, може би Пхенян също е получил по-модерни нападателни оръжия от Москва. И вече има страхове, че Русия помага на Северна Корея да ускори развитието на подводните си сили с десетилетия заради новооткрития им военен съюз по време на войната в Украйна.

Въпреки че скептиците омаловажават значението само на една „Панцир-С1“, факт е, че Северна Корея вероятно вече може да извърши обратен инженеринг на системата „Панцир-С1“, която е получила от Москва, точно както са направили с много други руски и китайски системи, които тя е била дарявана през десетилетията. 

Панцир-С1 може да представлява истински проблем за Южна Корея

Следователно, дарът на Русия на Панцир-С1 за Северна Корея е мултипликатор на силата за вече масивната противовъздушна отбрана на Пхенян. Това е асиметрично подобрение, което увеличава цената за всеки агресор, дръзнал да наруши въздушното пространство на Северна Корея. В замяна Москва печели доставки, влияние и лоялност, засилвайки глобалната си позиция пред лицето на западния натиск. 

Разбира се, една система не променя фундаментално стратегическия баланс на Корейския полуостров за една нощ. Когато се интегрира с всички останали постижения, които продължаващият съюз на Русия със Северна Корея дава на Пхенян, обаче, дарът на Панцир-С1 означава, че балансът на военната сила бавно се измества в полза на Пхенян. 

Колкото по-дълго трае войната, толкова по-голям ще бъде напредъкът във военната позиция на Северна Корея – и толкова по-сериозна ще бъде заплахата за Южна Корея. Това е още един от многото непредвидени и нежелани резултати от войната в Украйна.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadi , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и безброй други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения