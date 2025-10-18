Русия може би е предоставила на Северна Корея система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“

Да поговорим за ужасяващия подарък, който продължава да се дава всяка година, през цялата година. Доклади от множество източници, включително собственото звено за военно разузнаване на Украйна, показват, че Москва е предоставила поне една мобилна/късообхватна система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“ на Северна Корея, пише The National Interest.

Южнокорейските медии твърдят, че тази руска система в момента е разположена в Пхенян, охранявайки столицата на страната. Нещо повече, смята се, че руски специалисти в момента обучават севернокорейски персонал как да работи със системата.

Междувременно оперативните знания се предават на севернокорейците. След три години интензивни боеве в Украйна, руснаците споделят ценни уроци по противовъздушна отбрана, включително срещу дронове и усъвършенствани крилати ракети от вида, които НАТО е подарил на украинците, за да ги използват срещу руснаците, воюващи в Украйна.

Трансферите между Русия и Северна Корея се осъществяват в контекста на нарастващия им военен съюз. Северна Корея е снабдявала Русия с привидно безкрайни запаси от боеприпаси, човешка сила и друга логистична поддръжка – и евентуално дори балистични ракети.

Разбиране на системата за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“

Що се отнася до нуждите на Северна Корея от противовъздушна отбрана, „Панцир-С1“ очевидно е подобрение. В исторически план Пхенян е трябвало да разчита на по-стари системи за противовъздушна отбрана от съветската епоха, като SA-2 , SA-3 и SA-5, както и на местни системи с различни възможности. Много от тях стават все по-неадекватни пред лицето на съвременните дронове, прецизно насочваните боеприпаси и заплахите от крилати ракети, които демонстрираха забележителна ефективност на бойните полета на Украйна.

Придобиването на система като „Панцир-С1“ означава, че Северна Корея ще притежава по-мощно оръжие за противовъздушна отбрана с малък/среден обсег от това, с което разполага в момента, като по този начин усложнява способността на Южна Корея да отвърне на удара по Пхенян в случай на война. „Панцир-С1“ е мобилна, сравнително модерна система за противовъздушна отбрана с комбинирана ракетна и оръдейна система, радарна и оптична система за проследяване.

Запомнете: противовъздушната отбрана не е само способността да се свалят вражески системи, преди да се ударят чувствителните ви зони. Тя е и принуда . Враговете ви трябва да мислят, че наличието на по-модерна противовъздушна отбрана означава, че атака срещу райони на страната, защитавани от тези системи, ще бъде по-скъпа за нападателите. И сега в съзнанието на вражеското ръководство трябва да се зароди страх, че ако Северна Корея притежава тези модерни руски системи за противовъздушна отбрана, може би Пхенян също е получил по-модерни нападателни оръжия от Москва. И вече има страхове, че Русия помага на Северна Корея да ускори развитието на подводните си сили с десетилетия заради новооткрития им военен съюз по време на войната в Украйна.

Въпреки че скептиците омаловажават значението само на една „Панцир-С1“, факт е, че Северна Корея вероятно вече може да извърши обратен инженеринг на системата „Панцир-С1“, която е получила от Москва, точно както са направили с много други руски и китайски системи, които тя е била дарявана през десетилетията.

Панцир-С1 може да представлява истински проблем за Южна Корея

Следователно, дарът на Русия на Панцир-С1 за Северна Корея е мултипликатор на силата за вече масивната противовъздушна отбрана на Пхенян. Това е асиметрично подобрение, което увеличава цената за всеки агресор, дръзнал да наруши въздушното пространство на Северна Корея. В замяна Москва печели доставки, влияние и лоялност, засилвайки глобалната си позиция пред лицето на западния натиск.

Разбира се, една система не променя фундаментално стратегическия баланс на Корейския полуостров за една нощ. Когато се интегрира с всички останали постижения, които продължаващият съюз на Русия със Северна Корея дава на Пхенян, обаче, дарът на Панцир-С1 означава, че балансът на военната сила бавно се измества в полза на Пхенян.

Колкото по-дълго трае войната, толкова по-голям ще бъде напредъкът във военната позиция на Северна Корея – и толкова по-сериозна ще бъде заплахата за Южна Корея. Това е още един от многото непредвидени и нежелани резултати от войната в Украйна.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadi , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и безброй други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.