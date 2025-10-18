Руското МО: Удар с балистична ракета „Искандер“ унищожи украински полигон за изстрелване на дронове с голям обсег близо до Харков

Руските сили нанесоха ракетен удар по площадка за изстрелване на дронове на украинските въоръжени сили близо до Харков, унищожавайки оборудването и 30 украински бойци, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Всички идентифицирани вражески цели бяха унищожени, както е потвърдено от обективни записи от мониторинга. Ударът унищожи четири камиона (65 безпилотни летателни апарата с голям обсег „Лютий“), пет пускови установки за безпилотни летателни апарати и 30 украински бойци, включително оператори и техници на безпилотни летателни апарати и шофьори на камиони“, съобщи военното ведомство, публикувайки видеозапис на унищожаването на площадка за изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег и камиони на украинските въоръжени сили, превозващи безпилотни летателни апарати с голям обсег, близо до село Мартовое, на 50 км източно от Харков.