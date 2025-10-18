Кремъл реагира иронично, след като шефът на НАТО заяви, че „руските моряци дори не могат да спуснат котва“

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е квалифициран да съди руски пилоти и капитани, след като той каза „нека не преувеличаваме какво е способна да направи Русия“, според държавните медии в Москва.

„Обидните забележки на Рюте за руските пилоти и капитани показват, че той не знае нищо за тях. В противен случай нямаше да бъде критичен“, каза Песков, коментирайки изявление на Рюте, че руските пилоти не знаят как да управляват изтребител и че капитаните на кораби също не могат да хвърлят котва.

Марк Рюте заяви в сряда, след срещата на министрите на отбраната в Брюксел, че НАТО не бива да надценява възможностите на Москва:

„Знаем, че техните пилоти на изтребители не са известни с успешното си пилотиране, а капитаните на корабите им не знаят как да спускат котва.“

Шефът на НАТО се подигра и с руската ядрена подводница

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра с Русия в понеделник заради състоянието на подводницата „Новоросийск“ , докато руските власти отрекоха, че са извадили подводницата на повърхността поради повреди.

Марк Рюте направи сравнение с романа на Том Кланси от 1984 г. „Ловът за Червения октомври“, казвайки, че „прилича повече на лов за най-близкия механик“.

