Русия разкри вътрешния оръжеен отсек на изтребителя Су-57 за първи път

Су-57 се отличава в сравнение с китайските и американските изтребители

Руските въздушно-космически сили за първи път публикуваха кадри, показващи вътрешния оръжеен отсек на новия изтребител Су-57 от пето поколение, чийто първи батальон с пълен състав беше сформиран през 2024 г. Както всички изтребители от пето поколение, самолетът е проектиран да пренася цялото си въоръжение вътрешно за по-голямата част от мисиите, за да запази своя стелт профил, намаляващ радарното си сечение, и по този начин значително да увеличи своята оцеляемост срещу атаки извън визуалния обхват. Вътрешните оръжейни отсеци на самолета са значително по-дълбоки от тези на американския му конкурент F-22 и са с подобна дълбочина, но по-големи от тези на F-35. Това позволява на самолета да пренася оръжия с по-голям диаметър, като крилати ракети. Наред с основния централен оръжеен отсек в корпуса, два странични отсека в основата на крилото пренасят ракети въздух-въздух с визуален обхват, пише Military Watch Magazine.

Су-57 се отличава в сравнение с китайските и американските изтребители от пето поколение както поради по-малкия си акцент върху стелт способностите, така и поради по-големия си акцент върху разгръщането на крилати ракети. Изтребителят е единственият от своето поколение, за който е потвърдено, че е интегрирал ракети въздух-земя извън визуалния обхват, и е използвал крилатата ракета Kh-59MK2 в бойни действия в Украйна и вероятно също срещу бунтовнически цели в Сирия. Тези приоритети в проектирането отразяват факта, че самолетът не е проектиран за проникващи мисии, за да оперира дълбоко във вражеска територия, а по-скоро за да се сражава с вражески нарушители, работещи заедно с местните противовъздушни сили, като същевременно нанася удари по вражеската земя от безопасни разстояния в контролираното от Русия въздушно пространство. Въпреки това Су-57 е летял в мисии във въздушното пространство, което е силно защитено от украинските противовъздушни сили, поне в някои случаи.

Смята се, че Су-57 има 8 до 10 вътрешни точки за закрепване, шест до осем от които са в основния централен отсек за оръжия. Беше обявено, че редица нови оръжия ще бъдат интегрирани в изтребителя, включително планиращата касетъчна бомба PBK-500U Drel и балистична ракета, изстрелвана от въздуха. В началото на август беше съобщено, че изтребителят е интегрирал хиперзвукова ракета въздух-земя, за която се спекулира, че е производна на крилатата ракета Zircon на Военноморските сили. Очаква се Су-57 да продължи да бъде приоритет за интегрирането на ново поколение оръжия, чиито уникални способности се очаква да увеличат привлекателността му както за руското министерство на отбраната, така и за чуждестранни клиенти. Наред с новите оръжейни системи, през юни бе потвърдено, че новият вариант на изтребителя, Су-57M1, е близо до завършване на разработката си и ще се възползва от нов радар и преработен по-широк корпус с подобрени стелт способности.