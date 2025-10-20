Руските сили напредват значително в Източна Украйна

Брутална война с дронове обхваща фронтовата линия в Украйна

Ситуацията в Източна Украйна се е променила рязко през последните месеци, тъй като руските сили са напреднали значително и системно унищожават гражданската инфраструктура, пише The Economist.

„Антошка“ беше на секунди от удара, когато беше свален от руски дрон. Само три дни на фронта, Антошка вече беше изпълнил 20 мисии. Тимон, неговият пилот, започна да ругае, заедно с десет други участници в мисията чрез Google Meet на своя iPad. На екрана на лаптопа си Тимон можеше да види останките от Антошка, прякорът, който беше дал на своя украински хексакоптер Vampire, носещ бомби.

Според украинското разузнаване руските войски са имали за цел да превземат Костянтиновка и Покровск, два големи града в Донбас, през лятото, пише още The Economist.

Боевете тук са безмилостни. Звукът от изстрелите на артилерията и минохвъргачките ехти из полетата. Позициите са изкопани под нивото на земята, така че руснаците да не могат да видят светлината от дулата. Изкопаните укрития са скрити под покрити с листа капаци. При заповед за стрелба един войник вдига капака, за да могат съратниците му да стрелят с оръжията си, след което капакът веднага се затваря.

Костянтиновка не е изложена на реална опасност да падне в близко бъдеще, казва майор Виачеслав Шутенко, командир на дроновата единица на 44-та механизирана бригада. Но ситуацията се е „променила драстично“ през последните няколко месеца: руснаците са се приближили много по-близо и систематично „разрушават гражданската инфраструктура“. Това вече беше вярно в Покровск в началото на лятото. Постепенното напредване на руснаците означава, че и близката Дружковка е подложена на по-силен обстрел, а от 6 октомври в града е наложена 20-часова забрана за излизане. Част от главния път за Изиум е станала уязвима за атаки с дронове, така че трафикът се пренасочва по странични пътища.

Въпреки тези успехи, руските сили са изправени пред неизбежен неуспех. През август постоянните им проучвателни атаки откриха слабо място в украинската отбрана близо до Добропилля, 20 км северно от Покровск. Войските пробиха пролука, нахлуха през нея и напреднаха с повече от 13 км за няколко дни. Това беше по-бързо, отколкото логистиката, дроновете и другите им екипи можеха да поддържат.

На дипломатическия фронт на войната наскоро имаше известно движение, като Доналд Тръмп и Владимир Путин разговаряха по телефона на 16 октомври и се договориха да се срещнат в Будапеща в рамките на няколко седмици. Тръмп определи телефонния разговор като „продуктивен“, но не предостави подробности, които да подсказват, че предстоящите преговори ще постигнат нещо повече от предишните кръгове. На военния фронт на войната кървавата борба продължава по цялата линия на фронта.