Русия използва за пръв път нова модифицирана реактивна бомба

Вечерта на 18 октомври руската авиация за първи път използва нова модифицирана управляема авиационна бомба срещу град Лозова в Харковска област, съобщиха от Харковската областна прокуратура.

Според предварителни данни, ударът е извършен с бомба УМПБ-5Р (реактивен тип), която е изминала приблизително 130 километра до целта. Това е първият регистриран случай на използване на този тип управляем боеприпас.

В същото време, украински експерти отбелязват, че предвид обхвата на използване — до 200 км — и характерните фрагменти от оръжието (по-специално елероните), е вероятно това да не е УМПБ-5Р, а модернизиран УМПК с реактивен двигател.

Те отбелязаха, че снимката на отломките показва характерния дизайн на боеприпасите - елероните, присъщи на УМПК, както и останки от реактивен двигател, подобен на китайския Swiwin SW800Pro, който се използва, по-специално, в ракетата С8000 "Бандерол".

Руските военни активно търсят начини за увеличаване на обхвата на използване на авиационните оръжия, предимно на УМПК - планиращи бомби, които позволяват хвърляне на боеприпаси на 20–30 км от линията на бойния контакт, отбелязва "Милитарни". Добавянето на реактивен двигател значително ще увеличи обхвата им и ще им позволи да избегнат обсега на украинските системи за противовъздушна отбрана и украинската авиация.

На 17 октомври Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете рекорден брой удари с управляеми авиобомби (КАБ) от руската армия. Тогава за ден бяха изстреляни 268 такива боеприпаса по украински позиции и районите около тях.