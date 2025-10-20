Путин: Русия участва във формирането на световен ред без русофобия и неоколониализъм

Още по темата: Орбан: Срещата между Путин и Тръмп е от екзистенциално значение за Унгария 20.10.2025 12:58

Руският президент Владимир Путин изпрати приветствие до участниците в 17-ия Събор на руския свят, в което подчерта, че страната участва активно в създаването на справедлив световен ред. Той отбеляза, че Русия се застъпва за уважение към културите на народите и решително отхвърля неоколониализма и русофобията. Посланието му беше публикувано на уебсайта на Кремъл.

Путин изрази благодарност към сънародниците си за техния принос в образователни, издателски и творчески проекти. Той заяви, че тези инициативи спомагат за популяризирането на руския език и литература и укрепването на рускоезичния свят. Той подчерта, че основната тема на Асамблеята е развитието на международното сътрудничество и утвърждаването на духовните и морални ценности.

Путин отбеляза готовността на Русия за научен, образователен и студентски обмен, както и за споделяне на опита си с чуждестранни партньори.