Руските въздушно-космически сили са започнали най-голямата си бомбардировъчна кампания срещу Украйна, според доклад на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Атаките са започнали на 17 октомври и включват 109 въздушни удара на украинска територия. Бомбардировките са били проведени успоредно с изстрелването на 6024 самолети с бавно движение и ескалирали обстрел, включващ 4941 отделни атаки срещу украински военни позиции и инфраструктура. Су-34 ударният изтребител е отговорен за по-голямата част от бомбардировъчните операции и служи като работен кон на руските въздушно-космически сили от началото на пълномащабните военни действия през февруари 2022 г. Самолетът е значително подобрена версия на тежкия изтребител за въздушно превъзходство Су-27 и е с около 50% по-тежък, с най-голям обсег и най-висока товароносимост на оръжия от всички изтребители в света, пише Military Watch Magazine.

Намалената радарна видимост на Су-34, сравнима с тази на крилата ракета, в комбинация с неговите усъвършенствани електронни бойни способности и високата му маневреност, по-скоро сравнима с тази на изтребител, отколкото на бомбардировач, го правят изключително издръжлив въпреки високата интензивност, с която провежда операции на фронта. Мащабът на производството на самолета се е удвоил от началото на 2022 г. до приблизително 30 на година, като Su-34 вече са закупени в много по-голям брой от всеки друг тип постсъветски изтребител. Персоналът на украинската армия на фронтовата линия, говорещ пред различни западни медии, широко изрази съжаление за „допълнителната разрушителна сила“ на ударите с планиращи бомби, за които Су-34 са основно отговорни. Те подчертаха, че такива атаки с бомби с до 500 килограма експлозиви унищожават подземните им бункери, като един военнослужещ сравни тяхното въздействие с „вратите на ада“, подчертавайки, че руските въздушно-космически сили „ги изпращат по две, по две, по осем на час... Звучи като реактивен самолет, който се спуска върху теб“.

Изчерпването и изтощаването на украинските противовъздушни сили позволи на Су-34 да играят все по-важна роля в осигуряването на въздушна подкрепа по фронтовете. Коментирайки ударите с планиращи бомби през май 2023 г., говорителят на украинските въздушни сили полковник Юри Игнат предупреди:

„Тези бомби могат да летят около 70 километра (около 43 мили) и могат да атакуват обекти от критичната инфраструктура, детски градини, жилищни райони и образователни и медицински институции, а ние не можем да противодействаме на този тип амуниции. Нашата противовъздушна отбрана е неефективна срещу самите бомби, но по-скоро трябва да се опитаме да свалим Су-34 [бойни изтребители], които пренасят този вид амуниции.“

В противен случай говорителят отбеляза по-конкретно относно новите варианти на бомбата FAB-500 с насочване:

„Те направиха нещо като западната JDAM [Joint Direct Attack Munition] от бомбата FAB-500. Прикачиха крила и контролно устройство към нея. Управляемата въздушна бомба лети приблизително 70 километра до целта.“

Разширяването на флота от Су-34 и отчетеното повишаване на степента на готовност бяха допълнени от огромно разширяване на производството на балистични ракети, крилати ракети и еднократни дронове, което значително увеличи натиска върху украинската отбрана.