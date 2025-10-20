HIMARS унищожава руски команден център в Новопавловск, над 30 офицери са убити (ВИДЕО)

Руски военен командно-наблюдателен център (КНЦ) беше унищожен на 19 октомври от прецизен удар, извършен от системи HIMARS и украинска авиация, в посока Новопавловск, съобщава Newsweek.

Операцията е резултат от координация между няколко украински военни подразделения, включително 5-та щурмова бригада (5-та ОШБр), 154-та механизирана бригада (154-та ОМБр) и пилоти на Военновъздушните сили.

Целта, руски команден пункт, използван за планиране на офанзивата в южната част на фронта, беше локализирана, проследена и ударена с високоточни ракети HIMARS, подкрепени от синхронизирани въздушни удари.

Според Валентин Манко, началник на отдела за щурмови части, по време на удара „вътре в командния пункт е имало над 30 руски окупатори“.

Видеото от атаката, публикувано в Telegram канала Ukraine 365, показва точния момент, в който ракетите удряха целта, последван от масивна експлозия, която превръща сградата в купчина руини.

🔥Combined strike on the command observation post of the katsaps in the Novopavlovsk direction.



The strike was carried out by HIMARS MLRS systems and aviation. As a result of the fire defeat, the enemy suffered losses of more than 30 personnel, wounded and killed.



💪🇺🇦❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Jg0MQeV3CG — Гакрукс (@Gakruks1) October 19, 2025

Врагът е понесъл значителни загуби“, каза Манко.

Атаката беше описана от украинските военни анализатори като една от най-ефективните командосни ударни операции през последните седмици, благодарение на прецизната синхронизация между сухопътните сили и тактическата авиация.

Източници, близки до украинските военни, потвърдиха, че системите HIMARS са използвани за изстрелване на ракети GMLRS, способни да поразяват цели с точност под един метър, на разстояния до 80 километра.