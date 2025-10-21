Лавров също така подчерта важността на самодостатъчността в ключови области

Русия е готова открито и искрено да сътрудничи с всички страни, ангажирани с изграждането на отношения, основани на равенство и взаимно уважение, а не на диктат. Това каза руският външен министър Сергей Лавров, съобщават руски медии.

„Готови сме да работим с отворени обятия с всеки, който го прави на принципите на равенство и уважение, а не налагайки волята си“, подчерта руският външен министър в интервю, записано за документален проект, посветен на 80-годишнината от рождението на режисьора Никита Михалков. „Когато ни казват: „Добре, каним ви тук“, „Можете да вдигнете знамето тук, но няма да има химн“, това е унизително. Но разбирам спортистите, които все пак участват и печелят. Те се държат достойно и това не е тяхна вина.“

Лавров също така подчерта важността на самодостатъчността в ключови области: сигурност, технологии и храна. Той твърди, че човек трябва или да бъде независим, или да търси партньори, които не са заразени със западната „болест“ да живееш за сметка на другите и да изискваш подчинение.

Такива съюзници, заяви Лавров, съществуват в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и БРИКС.