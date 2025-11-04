ЕК: Северна Македония трябва да включи българите в Конституцията (Обзор)

Украйна е напреднала по ключови реформи

Северна Македония трябва да приеме необходимите конституционни промени за включване в Конституцията на гражданите, които живеят в границите на държавата и които са част от друг народ, като например българите. Това пише в годишните доклади на Европейската комисия (ЕК) за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване, предаде БТА.

Представените документи отчитат пътя на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Молдова и Грузия.

Според ЕК Северна Македония продължи работата си по пътните карти за върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и по плана за действие за защита на малцинствата. Необходими били обаче допълнителни бързи и решителни действия по началните критерии, в съответствие с рамката за преговори, с цел отваряне на първия клъстер възможно най-скоро и когато бъдат изпълнени съответните условия.

Северна Македония следва да повиши усилията си за поддържане на върховенството на закона, като защитава независимостта и почтеността в съдебната система, и засили борбата с корупцията, се посочва в доклада. Държавата трябва да приеме необходимите конституционни промени за включване в Конституцията на гражданите, които живеят в границите на държавата и които са част от друг народ, като например българите, както е посочено в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г., които Скопие се ангажира да изпълни, се добавя в текста.

Според доклада Албания е постигнала значителен напредък, като отвори четири клъстера през последната година и се очаква да отвори до края на годината последния клъстер в преговорите, се посочва в доклада. За

Сърбия се посочва, че поляризацията в обществото се е задълбочила на фона на масовите протести след ноември 2024 г., което е израз на разочарованието на гражданите от корупцията и усещането за липса на отчетност и прозрачност, съчетана със случаи на прекомерна употреба на сила срещу протестиращи и натиск върху гражданското общество. Това създаде все по-трудна среда, в която думите на разделение доведоха до сериозна загуба на доверие сред заинтересованите страни, а това, от своя страна, се отразява на процеса на присъединяване към ЕС.

Косово запазвала ангажиментите си по европейския си път, с високо равнище на обществена подкрепа. Черна гора отбелязвала значителен напредък към към ЕС, като затвори четири преговорни глави в последната година, гласи докладът.

Турция остава кандидат и ключов партньор за ЕС, пише още в документите. В съответствие със заключенията на Европейския съвет от април 2024 г., ЕС развива отношенията си с Турция по съразмерен и обратим начин, като се ангажира с общи приоритети. Възобновяването на преговорите за уреждане на кипърския конфликт е ключова част от сътрудничеството. Зачестилите съдебни действия срещу опозиционни представители и партии обаче пораждали сериозни опасения за придържането на Турция към демократичните ценности.

Украйна е напреднала по ключови реформи. Държавата изпълнила условията за начало на преговорите по няколко групи въпроси. Комисията очаква Съветът на ЕС да бъде в състояние да продължи с отварянето на всички клъстери преди края на годината. Украинското правителство е посочило целта си да приключи временно преговорите за присъединяване до края на 2028 г., а ЕК е ангажирана да подкрепи тази амбициозна цел.

В доклада пише и, че Молдова е постигнала значителен напредък по пътя към ЕС. За Грузия се отбелязва, че миналата година Европейският съвет заключи, че процесът на присъединяване на страната към ЕС по същество е спрян. Оттогава обстановката рязко се влошила, като се наблюдавало сериозно отстъпление от демокрацията, включително по отношение на върховенството на закона и сериозните ограничения на основните права.

Грузинските власти трябва спешно да предприемат всеобхватни усилия за справяне с нерешените проблеми и ключови реформи, подкрепени от междупартийно сътрудничество и гражданско участие, в съответствие с ценностите на ЕС, пише в доклада.