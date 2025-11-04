Предупреждение за опасно време в Гърция

Заради влошена метеорологична обстановка Гражданска защита в Гърция издаде предупреждение за опасност от наводнения. Проливни дъждове се очакват в следващите 48 часа в централната и южната част на континентална Гърция, както и на Цикладските острови и Крит, съобщава БНР.

На островите в северната част на Егейско море вече валят обилни дъждове. Предупреждение за опасно време е издадено за Халкидики, където има риск от наводнения на приземни етажи и магазини. Жителите се подготвят, поставяйки торби с пясък.

Гражданската защита съветва животновъдите да оттеглят стадата от водните басейни, а рибарите и малките яхти да не излизат в открито море. Пътната полиция препоръчва да се избягва пътуване в райони с екстремни метеорологични явления.

Според прогнозите проливните дъждове ще продължат и в четвъртък.