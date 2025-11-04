Двойка руски опозиционери, приети от Полша, се оказаха агенти на ФСБ

Полската прокуратура повдигна обвинения на двама руски граждани в шпионаж и сътрудничество с руската Федерална служба за сигурност (ФСБ).

Разследването Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) срещу Игор Рогов и съпругата му Ирина Рогова продължило повече от година, съобщава Wiadomosci.

Двойката, на която е предоставен статут на бежанци в Полша, е събирала разузнавателна информация за служители на Министерството на външните работи, програми за академичен обмен и поддръжници на руската опозиция. Криптираните данни били изпращани на лице за контакт в ФСБ.

Освен това, Рогов е бил получател и на куриерска пратка, съдържаща компонентите на самоделна бомба: нитроглицерин, детонатори и захранващ блок. През юли 2024 г. пратката е открита в сортировъчен офис на куриерска компания. Руснакът е обвинен в създаване на непосредствена опасност за живота или здравето на много хора или за имущество със значителни размери. Компонентите са донесени в Полша от Украйна от моделката Кристина С., която вече е осъдена.

Руснакът се представял като опозиционен активист. Твърди, че е срещу управлението на Владимир Путин. Той успява да завърши обучението си по компютърни науки в Полша, получавайки стипендия и социална помощ от 5000 злоти на месец. Осигурено му е и настаняване в студентско общежитие в Сосновец, където живее със съпругата си Ирина.

Пред разследващите Игор Рогов твърди, че по молба на приятеля си Емил Г., друг руски опозиционен лидер (също живеещ в Полша), той просто е трябвало да вземе пакет, чието съдържание не знае. Уверява, че това е била обикновена услуга между приятели. Властите обаче сметнали за подозрително, че в телефона му са открити снимки на два критични инфраструктурни обекта - газопровод и топлопровод. Самият Емил Г. успял да избяга в Русия преди полските служби да стигнат до него.

Важна следа в разследването неволно осигурила съпругата Ирина, която разбрала по време на курс по полски език, че Игор ѝ изневерява с друга рускиня. След това, в лични разговори с други руски емигранти, тя започнала да разкрива, че мъжът й сътрудничи с офицер от ФСБ, на име "Евгений", от няколко години.

Игор признал на Ирина, че е бил вербуван от ФСБ още докато следвал втора година в университет в Русия. Разказал, че е писал доклади за руското разузнаване от различни конференции на опозиционната организация „Отворена Русия“. По съвет на кураторите си използвал обикновен телефон за връзка с агент "Евгений", а необходимите снимки правел с обикновен фотоапарат, а не със смартфон.

През 2022 г., когато Русия нападна Украйна, Игор казал на жена си, че трябва да избягат от Русия и да заминат за Полша, за да не го призове Кремъл и да го изпрати на война . Двамата отишли в Полша благодарение на покани, изпратени от Министерството на външните работи. След известно време Ирина решила да посети свои роднини в Русия. На тръгване съпругът ѝ дал полска водка и кутия бисквитки – подаръци, които тя трябвало да опакова и изпрати в Русия на посочен адрес. В пакета имало и флаш памет, съдържаща криптирани доклади на съпруга ѝ за ФСБ.

Според разследващите, криптираната флаш памет, изпратена от Ирина с пакета, съдържала информация за лица, подкрепящи руски опозиционни активисти в Полша, описания на служители от полското Министерство на външните работи, лица, участващи в програмата на Националната агенция за академичен обмен, и преподаватели от Силезкия университет, които са преподавали полски език на руски имигранти.

„Трябваше да правя това, което ми харесва, да се изкачвам в редиците на руските опозиционери, да се запознавам с нови хора и в крайна сметка да докладвам всичко на Федералната служба за сигурност. Струваше ми се, че правя повече добро, отколкото вреда “, признава Игор Рогов в показанията си. Той се опитва да се оправдае: „ Бях подложен на натиск, защото ми се струваше, че тези хора знаят всичко за мен. Страхувах се от всичко това“.

Делото започва на 8 декември, като потенциалните присъди варират от 8 години до доживотен затвор.