Германските власти отново изключиха възможността да доставят на Украйна крилати ракети Taurus, които Киев от месеци настоява да получи. Това съобщи изданието Handelsblatt, позовавайки се на правителствени източници.

Според информацията решението на Берлин може частично да бъде компенсирано с увеличаване на финансовата помощ за Украйна. Федералното правителство планира през 2026 г. да повиши размера ѝ с около 3 милиарда евро. Източници на Handelsblatt твърдят, че Германия разчита Киев да използва тези средства за разработване на собствено далекобойно оръжие, подобно на Taurus – по-специално за разработката на крилатите ракети с кодово име „Фламинго“.

Бившият германски канцлер Олаф Шолц категорично отказваше доставката на ракети Taurus, аргументирайки се с опасения, че подобна стъпка би въвлякла Германия пряко в конфликта в Украйна. Настоящият канцлер Фридрих Мерц, който по време на предизборната си кампания подкрепяше идеята за въоръжаване на Киев с Taurus, след встъпването си в длъжност промени позицията си и отхвърли възможността за такава доставка.

Москва нееднократно е заявявала, че ударите с далекобойно западно оръжие се извършват не от украински военни, а с участието на западни специалисти, които осигуряват целеуказване. Руският президент Владимир Путин неведнъж е подчертавал, че дори и най-модерните западни оръжия няма да променят ситуацията на фронта.

През септември руският посланик в Германия Сергей Нечаев предупреди, че евентуална доставка на Taurus за Киев би означавала „нова степен“ в отношенията между Москва и Берлин.