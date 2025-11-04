Полша създава собствена „стена от дронове“ без да чака ЕС

Полша планира да започне изграждането на национална система за борба с дронове в рамките на няколко месеца, без да чака общоевропейската инициатива за „стена от дронове“, съобщава Bloomberg.

Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик обясни, че Министерството ще инвестира в технологии за откриване, потискане и неутрализиране на дронове като част от по-широка програма за противовъздушна отбрана. Първите нови възможности се очаква да заработят в рамките на три месеца, а цялата система да бъде завършена за две години.

Томчик уточни, че Полша ще продължи да участва в паневропейската инициатива, но ще приоритизира националните проекти, като поне половината от договорите ще бъдат възложени на полски производители. Бюджетът на програмата не беше разкрит.

През септември 2025 г. 21 дрона нарушиха полското въздушно пространство, което властите определиха като руско нахлуване. Полските и военновъздушните сили на НАТО бяха изпратени да ги прехванат. След инцидента бе обявено стартирането на европейска инициатива за „стена от дронове“ и операцията за въздушно прикритие „Eastern Guardian“.