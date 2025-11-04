ЕС одобри над 1,8 млрд. евро финансова подкрепа за Украйна

Съветът на ЕС реши да предостави на Украйна над 1.8 млрд. евро финансова подкрепа по програмата "Финансов инструмент за Украйна“. Това се посочва в изявление на Съвета на ЕС, предава Европейская правда.

В изявлението се отбелязва, че сумата отразява успешното изпълнение от страна на Украйна на девет стъпки, необходими за получаване на петия транш, както и една неизпълнена стъпка от четвъртия транш.

Финансирането е насочено, на първо място, към укрепване на макрофинансовата стабилност на Украйна и подпомагане на безпроблемното функциониране на нейната публична администрация.

Плащанията по ''Финансовия инструмент за Украйна'' са тясно свързани с "Плана за Украйна“, който определя стратегията за възстановяване, реконструкция и модернизация на Украйна, както и график за прилагане на реформи, съответстващи на целите на страната за присъединяване към ЕС през следващите години.

От влизането в сила на Финансовия инструмент за Украйна, на Украйна вече са изплатени 6 млрд. евро междинно финансиране, 1.89 млрд. евро предварително финансиране и четири транша на стойност съответно приблизително 4.2, 4.1, 3.5 и 3.2 млрд. евро.

Съвета на ЕС добави, че две реформи остават неизпълнени в рамките на петия транш от европейската помощ за Украйна по тази програма, поради което Киев няма да получи този транш изцяло (1.35 млрд. евро вместо очакваните почти 2 милиарда евро).