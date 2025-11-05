Затвориха летището в Брюксел заради сигнал за дрон

Брюкселското летище „Завентем“ беше временно затворено заради сигнал за дрон, забелязан в близост до пистите, съобщава NOVA. Белгийската служба за въздушен контрол потвърди, че всички полети – излитащи и кацащи – са били спрени, докато продължават проверките за сигурност.

„В момента няма полети – пристигащи или заминаващи“, заяви говорителка на летището и добави, че не може да уточни колко ще продължи временното затваряне.

Подобен инцидент е регистриран и на летището в Лиеж, където също са преустановени полетите. Според очевидци дронът е забелязан малко преди 21:00 часа българско време.

През септември подобни случаи доведоха до временно затваряне на летищата в Копенхаген и Осло, а през последния уикенд дронове бяха забелязани и над белгийска военна база, което засилва опасенията за безопасността на въздушния транспорт.