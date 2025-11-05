Орбан: Украйна не защитава Унгария от никого и от нищо

Унгария не подкрепя и няма да подкрепя членството на Украйна в ЕС

Унгария не подкрепя и няма да подкрепя членството на Украйна в Европейския съюз, защото това би донесло война в Европа и би изтеглило парите на унгарците от Украйна - написа премиерът Виктор Орбан във Facebook.

Орбан припомни, че украинският президент Володимир Зеленски „отново атакува Унгария и унгарското правителство с различни обвинения на конференция в Брюксел.

„Нека да разгледаме фактите! Що се отнася до подкрепата: Унгария е приела бежанци от Украйна, от началото на войната е имало над 14 милиона гранични преминавания от Украйна, ние управляваме три украински училища тук, грижили сме се за ранени войници и деца, лагерували сме над десет хиляди украински деца в Унгария, обучили сме медицински персонал, възстановили сме училища и детски градини в Украйна, миналата година бяхме най-големият доставчик на газ за Украйна, доставяме най-много електроенергия“, заяви Орбан.

Виктор Орбан обърна внимание на факта, че досега сме похарчили измерими 200 милиона евро за хуманитарна помощ за украинците. „Жалко е, ако това не означава нищо за президента Зеленски“, добави той.

„Освен това бих искал да обърна внимание на президента, че подкрепата, която получават от Европейския съюз, включва парите на Унгария. Въпреки че не сме доволни от това, това е факт“, отбеляза Орбан. „Трябва да отхвърля твърдението, че Унгария дължи нещо на Украйна. Украйна не защитава Унгария от никого и от нищо. Не сме искали това и няма да го искаме. Сигурността на Унгария е гарантирана от унгарските национални отбранителни способности и НАТО, на който Украйна (за щастие) не е член. Накрая бих искал да насоча вниманието на президента към факта, че членовете на Европейския съюз решават единодушно за присъединяването на дадена държава към ЕС. Това означава, че всяка държава членка има суверенното право да подкрепи или да се противопостави на приемането на нов член. Унгария не подкрепя и няма да подкрепи членството на Украйна в Европейския съюз, защото това би донесло война в Европа и би изтеглило унгарските пари от Украйна“, написа Виктор Орбан.

Вярваме, че ЕС трябва да сключи стратегическо партньорство с Украйна, без членство в ЕС.