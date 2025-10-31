Виктор Орбан: Сегашната ситуация е по-скоро като периода преди Първата световна война

Изключително важно е Унгария да има антивоенно, промирно правителство

Сегашната ситуация е по-скоро като периода преди Първата световна война. Европа се насочва към война, следователно е изключително важно Унгария да има антивоенно, промирно правителство. Това подчерта премиерът Виктор Орбан в предаването „Добро утро, Унгария!“ по радио „Кошут“ в петък.

"Великите сили в света представят нови оръжейни системи, видимо сме в началото на надпревара във въоръжаването, в началото сме на спирала и всички говорят за увеличаване на военните бюджети с порядъци", посочи Орбан.

Орбан не е съгласен с анализите, които сравняват настоящата ситуация с периода преди Втората световна война, според които сме там, както през 1938 г., тоест - продължи той - Хитлер настъпва, европейските велики сили няма да го спрат навреме, а по-скоро ще направят компромиси и тези последователни малки компромиси и мирове ще ни доведат до мощна нацистка Германия, от която ще избухне Втората световна война.

„Сегашната ситуация е по-скоро като периода преди Първата световна война, когато - подчерта той - никой не искаше голяма европейска война, но в крайна сметка европейските лидери „биха засмукани“ в ситуация, от която нямаше връщане назад. Премиерът оцени, че европейските лидери не осъзнават сега, че си играят с огъня, че решенията - нови оръжейни системи, все повече пари за Украйна, повече войници, наборна военна служба - биха могли да се слеят в такава опасна смес, че внезапно да експлодират”, каза още Орбан.

По думите му, днес Европа се олюлява към ситуация, която представлява все по-непосредствена заплаха от война.

Той подчерта, че в тази ситуация трябва много съзнателно да „стъпим на крака, да се държим здраво“ и да останем на страната на мира, трябва предварително да обявим, че ще стоим настрана от всяко малко решение сега, за да не се окажем насред поредната война.

„Ето защо е от решаващо значение за бъдещето на Унгария страната да има антивоенно и промирно правителство и народът да разбере и изрази волята си, че не иска да се „клатушка с европейските страни“ към опасна ситуация”, заяви Орбан.

Орбан подчерта, че ситуацията е била по-лоша преди година, защото тогава американците също бяха на страната на войната; сега са само европейците и украинците.

Според неговата оценка американците са на страната на мира, а руснаците също са стигнали до точката, в която са готови да приемат мир или прекратяване на огъня при определени условия, които сега могат да се считат за известни, но украинците все още водят патриотична война и не искат да сключват мир. Той нарече това разбираемо, но „изключително неблагоприятно развитие“, добавяйки, че украинците не могат да приемат, че са загубили 20-22 процента от територията си, поради което предпочитат да продължат войната, която европейците финансират.

„Който иска мир, сключва мир, но днес сред великите сили само Съединените американски щати искат мир. Днес най-важната пречка пред опитите на американския президент за мир е групата европейски държави, които се наричат ​​коалиция на желаещите. Те са готови да изпратят други на война да умрат, защото те самите още не отиват, а само се въоръжават”, каза още Орбан.

Той заяви: който подкрепя Украйна, подкрепя войната. Тъй като войната изисква пари, пари и пари, който подкрепя Украйна и войната едновременно, подкрепя увеличаването на данъците и изтеглянето на пари от националните правителства, защото Брюксел няма пари.

Държавите-членки са крайният поддръжник на съвместните заеми на ЕС и когато Брюксел изпраща пари на Украйна, това винаги са пари на държавите-членки, посочи той, добавяйки, че в следващия седемгодишен бюджет повече от 20% от средствата, събрани от държавите членки, ще бъдат изпратени на Украйна чрез директни или скрити канали, докато „ние нямаме представа за това“.

Орбан заяви, че ще пътува до Вашингтон с голяма делегация за срещата на 7 ноември с президента на САЩ Доналд Тръмп, където според плановете ще се проведе пълен преглед и „преразглеждане“ на отношенията между САЩ и Унгария. В срещата ще участват и икономически лидери, няколко министри, ръководители на важни държавни агенции и ръководителят на националната сигурност.

Един от важните елементи на преговорите на най-високо ниво ще бъде мирът. В същото време двете страни преговарят по икономически въпроси от много месеци, така че според плановете те могат да „съставят“ и пакет за икономическо сътрудничество между САЩ и Унгария.

Той отбеляза, че докато американците преместват компаниите си у дома от много части на света, американските инвестиции пристигат в Унгария една след друга. Те „не са донесени от вятъра“, а идват тук по споразумение, а в настоящия пакет за икономическо сътрудничество има и „искания и предложения“ за нови американски инвестиции, които биха дошли в Унгария.