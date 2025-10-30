Орбан: Европейците искат да воюват — рискът от война никога не е бил по-голям (ВИДЕО)

Още по темата: Орбан: Европа трябва да преговаря директно с Русия 29.10.2025 10:30

Започваме антивоенния марш

Рискът от разпространение на войната е по-висок днес от всякога, европейците искат да воюват. Това каза във Фейесбук премиерът на Унгария Виктор Орбан.

„Започваме антивоенния марш. Който иска мир, да се присъедини към нас. Област Дьор-Мошон-Шопрон се готви. Ще се срещнем на 15 ноември. Маршът на мира беше фантастичен успех. Много от нас се обявиха против войната и за мир. Благодаря на всички, които бяха там! Ние сме европейци, но не искаме да воюваме. Унгарците не воюват! Ние сме против войната, поради което дигиталните граждански кръгове започнаха серия от антивоенни митинги: марша. Първият път ще бъде в окръг Дьор-Мошон-Шопрон, в град Дьор, където ще проведем антивоенен митинг. Приветстваме всички, нека го кажем, нека го покажем на света: Унгария не иска война. Унгарците са на страната на мира“, каза още Виктор Орбан.

В началото на видеозаписа министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто обяви, че ще бъде на събитието.