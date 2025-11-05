Шофьор се вряза в пешеходци във Франция, има много ранени

Мъж е арестуван във Франция, след като умишлено се вряза с автомобила си в група пешеходци и велосипедисти на туристическия остров Олерон, разположен на атлантическото крайбрежие, съобщава Ройтерс.

Инцидентът е станал тази сутрин, като в резултат на действията на шофьора 10 души са ранени, двама от които са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди новината и заяви, че ще посети мястото на инцидента по молба на премиера Себастиен Льокорню. Той съобщи, че разследване по случая вече е в ход.