Шофьорът, който се вряза в тълпа във Франция, е крещял "Аллах акбар"

"Аллах акбар" е крещял 35-годишният мъж по време на задържането си, след като умишлено се вряза в тълпа от хора на остров Олерон в Западна Франция.

При инцидента са ранени най-малко десет души, четирима от които са в критично състояние, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на прокуратурата. От френското държавно обвинение съобщиха, че е започнало разследване за "опит за убийство".

"35-годишен жител на Олерон умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.

По време на ареста заподозреният е крещял "Аллах акбар", добави прокурорът.

"Въпреки това мотивите му все още не са потвърдени, а разследването трябва да ги установи", каза той и уточни, че Националната антитерористична прокуратура "засега не е поела случая".

Заподозреният е известен на полицията с други престъпления.

Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите, каза пред АФП източник, близък до разследването.

Кметът на Долю д‘Олерон Тибо Брешкоф съобщиза "умишлено" причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.

Френският министър на вътрешните работи Лорен Нуниез обяви, че ще посети мястото на инцидента "по искане на премиера" Себастиен Льокорню.