Сиярто: Тръмп и Орбан ще обсъдят начини за разрешаване на конфликта в Украйна

Ние в Унгария представляваме позицията за мир

В Будапеща бяха разкрити подробности за разговорите на президента на САЩ Доналд Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом, насрочени за 7 ноември. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че двамата лидери може да обсъдят начини за разрешаване на конфликта в Украйна.

„Установяването на мир в Украйна ще бъде важна точка от дневния ред“, заяви външният министър на пресконференция в Будапеща, съобщава MTI.

Освен това Сиярто се надява, че Москва и Вашингтон ще могат да направят всичко възможно, за да се споразумеят за среща в Унгария.

Сиярто посочи, че това ще бъде първата им официална среща, откакто президентът на САЩ отново встъпи в длъжност, а решението, което на пръв поглед може да изглежда протоколно, но казва много повече, унгарската делегация да отседне в Блеър Хаус, официалната държавна къща за гости на Съединените щати, която се намира точно до Белия дом, демонстрира уважението и приятелството между двамата.

„Това е знак за специално уважение и приятелство от страна на правителството на САЩ“, каза той.

Сияето каза още, че се срещат двама важни лидери на глобалното миролюбиво мнозинство, което е особено важно за Унгария, защото страната ни живее в съседство с войната в Украйна от три години и половина, а Доналд Тръмп е единствената надежда за нейното прекратяване днес.

„Ние в Унгария представляваме позицията за мир от три години и половина, бяхме атакувани по удивителен начин от три години и половина, бяхме клеветени в Европа за тази позиция от три години и половина, затова ние особено подкрепяме мирните усилия на Доналд Тръмп и очакваме европейските политици да не подкопават тези мирни усилия”, добави Сиярто.

Той обясни още, че възможността за постигане на мир в Украйна ще бъде важна точка от дневния ред на срещата, а Унгария остава готова да осигури място за провеждане на мирната среща на върха между САЩ и Русия, ако подготвителната работа е успешна.

Петер Сиярто каза, че на срещата ще бъде обсъден и голям пакет за икономическо и енергийно сътрудничество, по чиято подготовка страните работиха усилено през последните седмици.