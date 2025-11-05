Шойгу: Русия внимателно следи новите страни от НАТО по границите си

Русия следи внимателно действията на новите страни членки на НАТО в близост до своите граници, тъй като това представлява „сериозно предизвикателство“. Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу след XIII среща на секретарите на съветите за сигурност на страните от ОНД.

„Както виждате, Европа активно се въоръжава. По границата с Беларус се случват различни неща – тя ту се затваря, ту се отваря. Има и изказвания на европейски политици относно Калининград и Балтийско море. Всичко това ни кара да наблюдаваме ситуацията изключително внимателно. Появата на две нови страни от НАТО до нашите граници също е сериозен предизвикателен фактор“, заяви Шойгу.

Финландия се присъедини към НАТО на 4 април 2023 г., а Швеция – на 7 март 2024 г. След това Москва обяви, че ще разположи допълнителни въоръжения по западните си граници. Оттогава Финландия активно участва във военни учения на Алианса. През юни на нейна територия се проведоха маневрите „Atlantic Trident 25“ с участието на военновъздушните сили на САЩ, Великобритания и Франция.