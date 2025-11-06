Процентът на дезертьорство продължава да се покачва

Украинските командири продължават да се оплакват от изключително високия процент на дезертьорство, който допринася за недостига на личен състав във фронтовите части, тъй като изключително високият брой на жертвите кара наборниците да прибягват до често крайни мерки, за да избегнат бойните действия, пише Military Watch Magazine. Според неотдавнашна британска оценка 650 000 украински мъже в бойна възраст са избягали от Украйна, а броят на дезертьорите, според украинския депутат Анна Скороход, е достигнал почти 400 000. Обръщайки внимание на проблема, командирът на елитния 108-и отделен щурмови батальон Сергей Филимонов неотдавна зададе въпрос на последователите си в Х колко изненадани "ще бъдете, ако ви кажа, че от редиците на 150-а бригада се събира още една новосформирана бригада? Която на етапа на формиране вече има около 3000 AWOL отсъстващи без официален отпуск?".

Процентът на дезертьорство продължава да се покачва по време на войната, като разследване на Financial Times от декември 2024 г. установява , че процентите през тази година са били два пъти по-високи от предходните две години.

Неотдавнашна оценка на The Telegraph заключава, че „вероятно до 20 000 украински военнослужещи дезертират или отсъстват на всеки четири седмици“, като украинското правителство е образувало 290 000 наказателни дела за дезертьорство, а въоръжените сили може би вече са с над 200 000 души по-малко от необходимия минимум, за да удържат фронтовата линия срещу руското настъпление. Вестникът цитира множество настоящи и бивши украински офицери, които се оплакват, че фронтовите части сега действат с между половината и една трета от необходимата си численост. Това потвърждава предишни изявления както на руски, така и на украински източници относно изключителна кадрова криза. Бившият началник на щаба на 12-та бригада на Украинската национална гвардия Богдан Кротевич например се оплака в края на август, че бригадите на фронтовата линия са окомплектовани само на 30 процента и са едва боеготови. Руският президент Владимир Путин дни по-късно, на 4 септември, заяви, че боеготовите части в украинските въоръжени сили са окомплектовани с не повече от 47-48 процента.

Подчертавайки сериозността на ситуацията, Кротевич отбеляза:

„Бригадите на фронтовата линия действат само с 30% от стандартната си численост. Според разпоредбите, те като цяло са неспособни да водят продължителен бой. Въпреки това, те многократно получават нареждания да атакуват, да си възвръщат тактически позиции и да задържат позиции. Те дори не могат да се защитават ефективно.“

Той добави, че силите, които украинското правителство нарича „резерви“, са части, преназначени от един сектор в друг, а не свежи, напълно екипирани нови части. Относно възможността за по-нататъшна мобилизация за справяне с проблема, той добави: „Дори ако хипотетично утре бъдат мобилизирани 100 000 военнослужещи, те ще преминат едномесечно основно обучение и след това ще бъдат хвърлени на фронтовата линия. Това само временно ще промени ситуацията за няколко седмици, преди всичко да се върне към предишното си състояние.“ Кротевич по-рано, в началото на август, подробно описа все по-катастрофалната ситуация, пред която са изправени украинските сили в спорните региони на Донбас.

Основен двигател както на процента на дезертьорство, така и на недостига на персонал, са екстремните нива на жертви, понесени от фронтовите части, които в наборните части понякога достигат 80-90 процента, като продължителността на живота по границите с висока интензивност понякога е едва четири часа.

Практиката на украинската армия да набира бедни мъже от селата и да ги изпраща на фронтовата линия само с два дни обучение, както е потвърдено от Wall Street Journal, наред с други източници, е водещ фактор за това.

Още през април 2023 г. украинският посланик в Обединеното кралство Вадим Пристайко заяви, че украинското правителство крие пълния брой на жертвите, отбелязвайки, че въпреки че „нашата политика от самото начало е била да не обсъждаме загубите си“, „когато войната свърши, ще признаем това. Мисля, че това ще бъде ужасяващо число“. Документи на Lake от август потвърждават, че военните жертви са надхвърлили 1,7 милиона души персонал.