Украйна ще преименува монетите си от „копейка“ на „шах“

Украйна планира да замени монетите си „копейка“ с „шах“, за да се отърве от останал символ на някогашното господство на Москва, заяви управителят на Централната банка Андрий Пишний, като добави, че се надява промяната да приключи тази година, съобщава Reuters.

Украйна въвежда своята валута гривна през 1996 г.,

пет години след като получава независимост от Съветския съюз, като сече свои собствени монети, но запазва бившето съветско наименование копейка - на украински копикя. Новите монети, които ще бъдат известни с историческия украински термин "шах", ще отбележат последното отдалечаване от Русия почти четири години след пълномащабната инвазия на Москва в съседната страна.

"Трябва най-накрая да завършим паричната реформа и да премахнем всякаква афинитет, всякаква връзка с Москва. Защото ние си имаме собствено (име). И е дошъл моментът най-накрая да си го върнем", каза Пишний в интервю за Reuters. „Парламентът на Украйна се готви да обсъди проектозакона за замяна на монетата, а централната банка организира публични дискусии, изложби и други събития, за да повиши осведомеността за предложението.”

Парламентът на Украйна се подготвя да обсъди проектозакон за замяна на монетата, а централната банка организира публични дискусии, изложби и други събития, за да повиши осведомеността за предложението, каза той.

„Шахът, което означава "стъпка", е използван като паричен термин в Украйна през XVI и XVII век. Банкноти с името „шах“ са били в обращение и по време на украинската революция през 1917-1921 г., каза Пишний, показвайки банкноти от този период. "Важно е да се каже, че копейката е запазена само в три от (15-те) бивши републики на Съветския съюз. Русия, Беларус и Украйна", каза Пишний.

Дългогодишният лидер на Беларус е близък съюзник на руския президент Владимир Путин.

За много украинци руският е първи език, а в началото на 2000-те години населението имаше предимно положително отношение към Русия. Някои от тях все още говорят руски, но войната е накарала мнозина да се откажат от асоциациите с руския език и култура, които Москва твърди, че се бори да защити.

Стотици села и градове са променили имената на улиците, а паметниците на съветски или руски дейци са демонтирани. Премахнати са паметните плочи на руски писатели, художници или учени, които са посещавали, работили или живели в Украйна.