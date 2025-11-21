Колумбия откри съкровища в 300-годишен потънал военен кораб (ВИДЕО)

Още по темата: Колумбия разкри морско съкровище за милиарди 08.06.2022 19:47

Артефактите са първите съкровища, извадени от останките на „Сан Хосе“

Колумбия извади златни и бронзови монети, порцеланова чаша и оръдие от потъналия испански военен кораб, наречен „Свещеният Граал на корабокрушенията“, съобщава CNN.

Артефактите са първите съкровища, извадени от останките на „Сан Хосе“, испански галеон, потопен от британския кралски флот в Карибско море преди повече от 300 години.

В момента на потъването си, по време на Войната за испанското наследство, „Сан Хосе“ е пренасял големи количества злато, сребро и смарагди от испанските колонии в Латинска Америка обратно към испанския крал.

Смята се, че общата стойност на тези съкровища възлиза на милиарди долари

по днешни цени и те са в центъра на ожесточен правен спор между колумбийското правителство и американската компания за морско спасяване Sea Search-Armada (SSA).

Колумбия твърди, че е открила Сан Хосе през 2015 г. с помощта на международни учени, но SSA, по-рано известна като Glocca Morra, твърди, че е открила корабната трупа в началото на 80-те години и е започнала съдебна битка в Постоянния арбитражен съд, като твърди, че има право на около 10 милиарда долара – приблизително половината от приблизителната стойност на съкровището от корабната трупа.

Колумбийското правителство твърди, че изваждането на съкровищата е част от изследователски проект, който може да даде информация за икономическия, социалния и политическия климат в Европа в началото на 18 век. То също така твърди, че галеонът е важен за културата и идентичността на Колумбия.

Колумбийският министър на културата Янай Кадамани Фонродона описа изваждането като „историческо събитие“, което демонстрира способността на страната да защитава своето подводно културно наследство.

Алхена Кайседо Фернандес, директор на Колумбийския институт по антропология и история, заяви, че това „отваря възможност за гражданите да се доближат, чрез материални доказателства, до историята на галеона „Сан Хосе“.

Правителството заяви, че предметите, които са възстановени с помощта на подводни роботи, сега ще преминат през дълъг процес на консервация в лаборатория и ще бъдат използвани за археологически изследвания.

Историческите записи показват, че „Сан Хосе“ е бил част от корабна флота, известна като Flota de Tierra Firme.

Той е бил един от няколкото кораба във флотата, които са напуснали Перу през 1707 г., превозвайки голямо количество кралски товари, но записите показват, че той никога не е достигнал Испания, а вместо това е потънал край Колумбия след битка с британските сили през следващата година.