Санкциите срещу „Лукойл“ и "Роснефт" влизат в сила

От днес официално влизат в сила американските санкции срещу руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, които Министерството на финансите на САЩ обяви през октомври. Двете корпорации, заедно с десетки техни дъщерни дружества, вече фигурират в списъка на специално обозначените лица на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи).

Санкциите забраняват всякакви финансови и търговски операции с компаниите – включително разплащания, инвестиции, сделки и прехвърляне на собственост. Вашингтон заяви, че тези мерки имат за цел да увеличат натиска върху Кремъл заради отказа му да се ангажира с реални стъпки към мир в Украйна.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент подчерта, че Съединените щати са готови да предприемат и допълнителни действия, ако се наложи.

В България парламентът прие закон, който позволява назначаването на особен управител в рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, за да се гарантира непрекъснатата ѝ работа след 21 ноември. Междувременно САЩ предоставиха дерогация за българските дружества, свързани с „Лукойл“, валидна до 29 април 2026 г., която дава възможност рафинерията да функционира нормално въпреки санкциите.