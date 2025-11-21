Зеленски е с примка на шията и стои въпросът как ще я затегнат бързо или поетапно

Срещу Тръмп е организиран отбор за обща съпротива, сега подрива ключовия им играч

Замислен във Вашингтон като сериен, корупционният скандал в Украйна напусна Киев и първи политически трусове вече се долавят и на Запад. Кая Калас, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, отбелязва за Reuters: „Няма място за корупция, особено сега. Това е буквално от народните пари, които трябва да отиват за фронта“.

Стоплила е госпожата, че реакциите сред европейците, от чиито пари евробонзите като нея поддържат войната между два много близки народа, ще бъдат остро отрицателни. И не само тя. Матео Салвини, вицепремиер на Италия: „Не бих искал парите на италианските работници и пенсионери да бъдат използвани за подхранване на по-нататъшна корупция в Киев.”.

New York Post: „Украинците нямат мотивация да се борят срещу масовите нарушения на човешките права и корупцията, които бяха разкрити. Хората виждат, че корупцията е просто част от „корумпираното блато“. Зеленски е част от проблема, според някои източници е бил наясно с тези схеми и ги е одобрил.“

Ето какво пише за сънародниците си и украинският Kyiv Post: " С появата на нови материали страната е обхваната от вълни на ярост и недоверие ".

Касае се несъмнено за изключително тежък удар по авторитета на държавата, върху доверието към нея. Зеленски, независимо дали и в каква степен личното му участие в скандала ще бъде доказано, е максимално уязвим за външен натиск. Което също е проблем за Украйна. Там властта е само с един източник, съсредоточена е в едно лице. Това обаче не е народът, а президентът.

Корупцията там е стара, хронична, добре и отдавна известна на Изток и Запад. И на Юг, където в няколко страни с военни конфликти по бойните полета обилно се засичат оръжия и боеприпаси, получени преди това от въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за войната им с руските ВС. Добре са известни авоарите и имотите на запад на украински политици, управленци и висши военни.

Антикорупционната структура (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с нея (СП) са създадени през 2014 г., за да държат под контрол шайката в Киев. В НАБУ действат близо 700 души, към 300 са детективи, подбирани и обучавани от американското ФБР, чиито служители и сега ги напътстват на терена. Ползват се със значителна независимост от властите.

Точно по тази причина през юли т. г., Зеленски усеща, че около другарчетата му се сгъстява нездравословен за тях интерес и отвъд океана се готви вадене на компромати. Пробва да сложи НАБУ на къса каишка. Остра форма на неподчинение. Парламентът, Радата, гласува законопроект, подчиняващ НАБУ на политически назначавания генерален прокурор на Киев.

Последваха масови антиправителствени протести в столицата, сърдито осъждане от страна на чуждестранни съюзници, включително и от Брюксел. Отвън ги озаптиха. След февруари 2022 г. в Украйна никакви граждански протести без подкрепата на Вашингтон и Брюксел не са възможни.

На 22 юли се е случило и друго. Агентите на Службата за безопасност на Украйна не само са претърсвали апартаментите на около осемдесет служители на НАБУ, но някои и доста грубо. Имало и задържани, а Магомедрасулов и досега е под арест. Ще си връщат. Не само на Миндич – „Карлсон“, на Ермак – „Али баба“ и братята Цукерман, но и на „Фаса“ при първа възможност.

Зеленски и обектите на този корупционен скандал са от т. нар. Днепропетровски клан, чийто падрино е „Беня“ Коломойский, търсен за негови деяния от няколко държави. За да не го предадат на САЩ с някакво основание, го държат в украински затвор. „Беня“ през 2011 г. привлича Зеленски в огромния си медиен холдинг, скоро го вади и на политическия терен.

В информационно-развлекателния сериала „Слуга на народа“ с оглед изграждането на звезден ТВ образ с оглед привличане на широка публика. За подлагането и на манипулиране, привличане на политически симпатизанти, потенциални членове и главно избиратели. Както и за решаване на по-тесен кръг задачи на „Беня“. И радикално-центристска партия с това име се пръква.

С времето обаче падриното е избутан на заден план. Станал президент обаче, Слугата на народа Зеля е поет на външен контрол, взима и британско и израелско гражданства. Коломойский напоследък нееднократно е бил привикван за показания в НАБУ, в съдебна зала го видяхме доволен и засмян да потрива ръце: „Краят на Наполеончо се вижда!“

$100 милиона са дреболия, касае се за много милиарди, сега е направена само първа стъпка към евентуално предстояща серия от разкрития. Първо разследване на НАБУ и СП, а Зеленски е с примка на шията и стои въпросът, как ще я затегнат - фатално или поетапно. В Радата уволниха двама министри, самия президент не само люто критикуваха, но и злобно осмиваха.

The American Conservative уместно припомня: „Володимир Зеленски дойде на власт, след като получи 73% от гласовете във втория тур. Дължи това на платформата си, основана на два ключови пункта: първо, изпълнение на Минските споразумения за мир с Русия, и второ, борба с корупцията в най-високите етажи на украинската власт. И двете обещания се разпаднаха на пух и прах.“

Посочените за корупционери са били предупредени, повечето заминаха за Израел, някои другаде. Както е казано в „Джъандзъ“, светнеш ли лампата, хлебарките бягат в различни посоки. А иде реч за разкрития само в областта на енергетиката. За армията още не са извадили много по-големите далавери, има ги и в други области на управлението.

В един момент борбата сред корупционерите в Киев ще прерасне във „всеки срещу всеки“, няма да е чудно, ако така стане и в ЕС.

В „Українська правда“ Сергей Рахманин, с 30-годишен опит в политическата журналистика , 7 като депутат, член на комитета по въпросите на отбраната и сигурността, казва: „ От политическа гледна точка ситуацията е много сложна и се случва максимално не навреме. Има огромна умора и разочарование и на фронта, и в тила. Крайно сложна ситуация в отношенията с партньорите. Не виждам у Зеленски да се е появил непреодолим стремеж да направи верните изводи.“

Той обикаля евронатовците с екзистенциалния въпрос „Какво да се прави?“, но Западът не е единен, а скаран вътрешно. Ваденето на компромати в Киев неизбежно може да засегне и важни фигури в САЩ и Европа, затова именно е дадена командата сериалът да почне. Не е ясно на кой етап от разкритията от Вашингтон ще дръпнат шалтера. Изглежда няма да е след първа серия.

Срещу Тръмп е организиран за обща съпротива отбор от демократите в САЩ, политическите елити в Лондон, Париж, Берлин и Брюксел. Налага му се да действа срещу тях поетапно, сега тежко подрива ключовия им играч Зеленски.

Изгодно е информацията да се разкрива на порции, за да държат Зеленски и противни на Тръмп политици от ЕС и в Лондон в мъгла и напрежение. За да се клати почвата под краката им, за да допускат нови и нови грешки.

В отчаянието си в Киев организират чрез претоварените си спецслужби провокации в Европа. Американскията Substack пише: „За да се преместят бойните действия в Европа и да се помогне на режима да устои.“

За съжаление, може и да успеят.