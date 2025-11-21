Силно земетресение разлюля Бангладеш (ВИДЕО)

Епицентърът е близо до град Нарсингди

Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано в Бангладеш, съпбщава Reuters., позовавайки се на информация на Германския изследователски център по геонауки.

В епицентъра си трусът е с дълбочина от 10 километра.

Земетресението беше усетено и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма постъпила информация за значителни щети, пише Reuters на базата на изявления на местните власти.

Службата за геоложки изследвания на САЩ обяви, че епицентърът е близо до град Нарсингди, на 40 километра източно от столицата на Бангладеш - Дака.

Местни медии публикуваха кадри с хора, които носят на ръце деца и помагат на възрастни граждани да излязат бързо от жилищата си.

