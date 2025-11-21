Силно земетресение разлюля Бангладеш (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано в Бангладеш, съпбщава Reuters., позовавайки се на информация на Германския изследователски център по геонауки.
В епицентъра си трусът е с дълбочина от 10 километра.
Земетресението беше усетено и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма постъпила информация за значителни щети, пише Reuters на базата на изявления на местните власти.
A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, according to the German Research Center for Geosciences (GFZ), prompting residents in Dhaka to rush out of buildings and into the streets.#Bangladesh #Earthquake pic.twitter.com/NG9sC8NU2l— WION (@WIONews) November 21, 2025
Службата за геоложки изследвания на САЩ обяви, че епицентърът е близо до град Нарсингди, на 40 километра източно от столицата на Бангладеш - Дака.
Местни медии публикуваха кадри с хора, които носят на ръце деца и помагат на възрастни граждани да излязат бързо от жилищата си.
BREAKING: 🔴— Open Source Intel (@Osint613) November 21, 2025
DHAKA, Bangladesh (OSINT613) – A strong earthquake struck near the capital Dhaka in Bangladesh on Friday, delivering strong to very strong shaking across several areas, the USGS reported, as a large number of casualties are feared. pic.twitter.com/aQWtQBGs9e