Орбан: ЕС да спре финансирането на „военната мафия“ в Украйна

“135 милиарда евро. Това е цената на продължаването на войната”, каза унгарският премиер

“Лудост” - определи Петер Сиярто плановете на ЕС за изпращане на милиарди евро

Унгарският премиер Виктор Орбан е убеден, че Европейският съюз (ЕС) трябва да спре финансирането на военни действия в Украйна, както и на “украинската военна мафия”. Преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи унгарският премиер заяви, че е “време европейските страни да прекъснат безизходицата”, в която ги е довела политиката на Брюксел.

“135 милиарда евро. Толкова пари иска да събере за Украйна шефката на брюкселската бюрокрация, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това е цената на продължаването на войната. Президентката има един проблем: тя няма тези пари”, написа Орбан в социалната мрежа X.

Според него, при липса на собствени средства, Европейската комисия предлага план, който предвижда три варианта: или отпускане на средства за Украйна от собствените є бюджети, или вземане на съвместен заем, или използване на замразени руски активи. “Това е удобно решение, но последиците от него са невъзможни за предвиждане”, каза премиерът по отношение на последния вариант.

Той е убеден, че експроприацията на руски активи ще доведе до “продължителни съдебни производства, потоп от съдебни дела и колапс на еврото”.

“Това ни очаква, ако изберем този път. Затова нека изберем здравия разум. Нека спрем да финансираме една неспечелима война с корумпираната украинска военна мафия и да съсредоточим усилията си върху установяването на мир. Време е да прекъснем тази брюкселска безизходица”, каза още Орбан.

Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто нарече плановете на Европейския съюз за изпращане на допълнителни 100 млрд. евро за Украйна “лудост”. Изявлението беше направено преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

“Думата “лудост” е меко описание на случващото се в Брюксел. Ако Брюксел беше нормален, щеше незабавно да прекрати финансирането на корумпирания режим”, заяви Сиярто, като подчерта, че плановете на ЕС идват “точно когато стана ясно, че в Украйна действат военна мафия и корумпирана държавна власт”.

Той също така разкритикува предложението на Европейската комисия за спешен механизъм, позволяващ на военни конвои да преминават през държавите членки без предварително разрешение.

“Ясно е, че политиците в Брюксел и Западна Европа работят за проточването на войната. Това е извънредно опасно”, каза Сиярто.

Министърът повтори позицията на Унгария, че ЕС трябва “незабавно и безусловно да подкрепи мирните усилия на САЩ”. Сиярто посочи също, че Унгария подкрепя инициативите на американския президент Доналд Тръмп и е готова да бъде домакин на бъдеща международна мирна конференция.