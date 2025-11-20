Полша с официална молба към Беларус

Полша официално е поискала от Беларус да екстрадира двама украински граждани, заподозрени в саботажни действия в полза на Русия. Според информация на полското външно министерство, цитирана от „Ройтерс“, мъжете са избягали на беларуска територия след два инцидента на железопътната линия, водеща към Украйна, извършени в неделя. В единия от случаите е бил регистриран взрив.

Полските власти са идентифицирали двамата заподозрени като Олександър К. и Евгений И., срещу които вече са повдигнати обвинения в тяхно отсъствие. Искането за екстрадицията им е било предадено вчера, информира агенция ПАП.

Полша подчертава, че случаят е чувствителен, тъй като се разглежда като част от по-широка схема на хибридни действия, насочени към нарушаване на логистичните маршрути за доставки към Украйна.