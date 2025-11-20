Френски генерал: За да спрем Русия, трябва да дадем жертви, включително и децата ни

Изказването му предизвика бурни реакции от политическия спектър

Новият началник на Генералния щаб на Франция, генерал Фабиен Мандон, призова кметовете да подготвят населението за потенциален конфликт с Русия. По време на ежегодната среща на френските кметове в Париж той заяви, че страната трябва да е готова „да приеме страдание, за да защити това, което сме“, пише Politico.

„Разполагаме с цялото знание, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпираме режима в Москва. Но ако Франция не е готова да губи свои деца и да търпи икономически лишения, приоритет ще има отбранителното производство и сме изложени на риск“, добави той.

Изказването му предизвика бурни реакции от политическия спектър. Лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон коментира в социалните мрежи.

„Аз съм в пълно несъгласие с генерал Мандон. Не е негова работа да предвижда жертвите, които биха произтекли от дипломатически провали.“

Лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел обвини Мандон във „военна пропаганда“.

Мандон посочи, че Франция трябва да се подготви за възможни действия от Русия, като много страни в НАТО предупреждават, че Москва може да атакува Алианса до 2030 г.