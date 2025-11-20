Австрия ще забрани забрадките в училище

Очаква се решението да бъде прието следващия месец

Австрийското правителство обяви, че от следващата учебна година момичетата под 14 години няма да имат право да носят забрадки в училище. Решението беше обявено днес от министъра на интеграцията Клаудия Плаколм по време на пресконференция.

По оценка на експерти, новата мярка ще засегне около 12 000 момичета, значително повече отколкото през 2019 г., когато беше въведена първата подобна забрана за 3000 ученици. Тогава обаче Конституционният съд отмени закона. Австрийският парламент се очаква да приеме предложението като обикновен закон следващия месец.

Според Плаколм носенето на забрадки не се разглежда като религиозен ритуал, а като практика, която „развива чувство за срам“ и може да доведе до „изкривено възприятие за тялото“ и „ниско самочувствие“ у момичетата. Членовете на коалиционното правителство подчертават, че броят на мюсюлманките под 14 години в австрийските училища е нараснал четирикратно през последните шест години.