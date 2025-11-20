Трагедия на релсите в Чехия, над 40 души са ранени (ВИДЕО)

Причината за инцидента все още се изяснява

Два пътнически влака се удариха тази сутрин край град Ческе Будейовице в южната част на Чехия, съобщава Асошиейтед прес. Инцидентът е станал около 06:20 часа.

На мястото са изпратени седем спасителни екипа и хеликоптер. Петима тежко ранени пътници са приети в местната болница, според говорителката Ива Новакова.

Záběry z místa nehody. pic.twitter.com/AxQO1LvHOX — Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025

Общо 42 души са пострадали при катастрофата, като двама са в сериозно състояние. Движението по линията между Ческе Будейовице и Пилзен е временно спряно и се очаква да бъде възстановено по-късно през деня.

Причината за инцидента все още се изяснява. Това е поредният влаков сблъсък в Централна Европа през последните дни, който отново повдига въпроса за безопасността на железопътния транспорт в региона.