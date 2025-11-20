Полша разполага 10 000 войници за защита на железопътните линии

Не беше посочен брой на арестуваните лица

Полша обяви, че ще разположи 10 000 войници за защита на железопътните линии в страната в отговор на саботажната атака срещу железопътна линия, за която Варшава обвинява Москва, съобщава The Times.

Войските ще подпомагат полицията и службите за сигурност в наблюдението и охраната на железопътната инфраструктура на страната, включително мостове и виадукти.

Полското министерство на специалните служби обяви, че разследващите са извършили „няколко“ допълнителни ареста във връзка с експлозията, която повреди железопътна линия, използвана за транспортиране на полска помощ и военни доставки за Украйна.

Не беше посочен брой на арестуваните лица, но говорителят Яцек Добжински описа случая като „изключително динамичен и бързо развиващ се“.

Полски политици, включително премиерът Доналд Туск, посетиха мястото на инцидента, описан като „терористичен саботаж“.

Полша обвини Русия в извършване на „терористичен саботаж“

чрез поставяне на експлозиви, които повредиха релсите и въздушните кабели на железопътна линия югоизточно от Варшава през уикенда.

Двама неназовани украински граждани, за които се предполага, че работят за руските тайни служби, са заподозрени в извършването на атаката. Полските следователи твърдят, че те са избягали в Беларус, съсед и съюзник на Русия, преди да бъдат арестувани.

По-рано в сряда полският външен министър Радослав Сикорски обяви затварянето на последното останало руско консулство в Полша, намиращо се в Гданск.

Сикорски вече затвори руските консулства в градовете Познан и Краков след серия от палежи, за които се смята, че са организирани от Москва, и наложи забрана за пътуване на дипломатите от руското посолство.

Външният министър добави, че затварянето на консулството „все още не е пълният ни отговор“ и че реакцията на Полша на инцидента „няма да бъде само дипломатическа“.

След затварянето на консулството Русия ще разполага само с посолството си във Варшава.

Кремъл реагира незабавно, като неговият говорител Дмитрий Песков заяви, че решението „няма нищо общо с здравия разум“.

Доналд Туск, полският министър-председател, описа експлозията, която удари железопътните релси между Варшава и източния град Люблин, като „безпрецедентен акт на саботаж, насочен срещу сигурността на полската държава и нейните граждани“.

Той също така заяви, че това е „може би най-сериозната ситуация за националната сигурност в Полша от избухването на мащабната война в Украйна“.

Туск заяви във вторник, че двамата украински заподозрени „от дълго време са работили с руските разузнавателни служби“.

Официални лица в Москва отрекоха твърдението. Андрей Картаполов, председател на парламентарната комисия по отбрана на Русия, обвини Полша в разпространяване на дезинформация.

Москва също заяви, че твърдението, че стои зад атаката, е резултат от „русофобията“ в Полша.