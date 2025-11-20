"Никога не съм убивал": Вучич проговори за аферата „Сараевско сафари“

Сръбският президент Александър Вучич категорично отрече твърденията, че е участвал в т.нар. афера „Сараевско сафари“ или „лов на хора“ по време на обсадата на Сараево през войната 1992–1995 г., предаде РТС, цитирани от БТА.

„Никога не съм убивал, никого не съм ранявал, нито съм правил нещо подобно. Никога не съм имал снайпер в ръцете си, дори пушката, за която говорите, беше статив за камера. Как не ви е срам! Искате да ме представите като чудовище, хладнокръвен убиец“, заяви Вучич в отговор на твърдения на хърватския журналист Домагой Маргетич.

В социалните мрежи Маргетич публикува видео, за което твърди, че показва Вучич с пушка на един от военните постове в Сараево, откъдето, според свидетели, чуждестранни граждани и босненски сръбски националисти са стреляли по цивилни.

Журналистът е подал жалба срещу Вучич до италианските прокурори, разследващи твърдения, че богати италианци и други чужденци са плащали на босненски сръбски войници да стрелят по цивилни, включително жени и деца.

По време на почти четиригодишната обсада на Сараево са загинали 11 541 цивилни, а над 50 000 са били ранени, припомня АНСА. Артилерийски обстрели и снайперисти превръщат градските улици и мостовете в смъртоносни капани, оставяйки дълбоки физически и психологически белези у населението.