Албания забранява временно електрическите тротинетки

Използването на тези превозни средства представлява непосредствен риск

Министърът на вътрешните работи на Албания, Албана Кочиу, обяви временната забрана за движение на електрически тротинетки, съобщава Koha.

След среща с генералния директор на Държавната полиция, Илир Прода, Кочиу заяви, че използването на електрически тротинетки представлява повишена загриженост за гражданите и поради тази причина ще бъде забранено.

„Тези превозни средства представляват опасност за непълнолетните и възрастните хора, които се движат по пътищата, но също така и за самите им потребители“, каза тя.

Междувременно директорът на полицията обяви, че от съобщените случаи на произшествия с тези превозни средства, някои са довели до смъртни случаи.

„Използването на тези превозни средства представлява непосредствен риск за обществената безопасност. Има 991 случая, съобщени от службите за спешна помощ за произшествия с тези превозни средства. Сред тези случаи има и смъртни случаи“, каза той.

Министърът подчерта, че е поискала от Държавната полиция да не разрешава движението на електрически скутери по пътищата.

„Ще изготвим ясни и приложими правила за всички. Ще изясним кои ленти, пътища или пространства са местата, където могат да се използват електрически скейтбордове и кои не, както и критерии за възраст за ползване, защитни мерки като каски, осветление или разрешена скорост“, каза тя.

Генералният директор на Държавната полиция добави, че от понеделник Държавната полиция ще участва в операция за спиране на движението на тези превозни средства.