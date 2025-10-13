Цените на цигарите ще се повишат рязко, ЕС насочва вниманието към данъците върху тютюна

Предложените увеличения няма да спрат само с традиционните цигари

Пушачите в цяла Европа може скоро да видят рязко покачване на цените на цигарите, ако Европейската комисия продължи с плановете си за преразглеждане на директивата, уреждаща данъчното облагане на тютюна, пише To Vima.

Според предложение, обсъдено на Съвета на финансовите министри на ЕС миналата седмица, акцизът върху цигарите ще се увеличи с изумителните 139%, считано от 2028 г., като ще достигне 215 евро за 1000 цигари от сегашните 90 евро.

За потребителите това може да означава, че цената на стандартен пакет от 20 цигари в Гърция – сега около 4,60 евро – може да скочи до 7 евро или повече, освен ако тютюневите компании не поемат част от увеличението на данъка. В момента данъците представляват около 81% от цената на дребно, или приблизително 3,74 евро на кутия.

Предложените увеличения няма да спрат само с традиционните цигари. Минималният акциз за нагряваните тютюневи изделия ще се увеличи от 88 на 155 евро за 1000 бройки, докато за електронните течности ще скочи от 0,10 на 0,36 евро на милилитър.

Комисията посочва общественото здраве и необходимостта от модернизиране на 15-годишна рамка, но реформата се разглежда и като опит за увеличаване на приходите на ЕС чрез по-високи данъци върху тютюна.

Съгласно законодателството на ЕС, акцизът върху цигарите трябва да бъде най-малко 60% от средната цена на дребно и не по-малко от 90 евро за 1000 цигари. На практика всички държави членки надвишават тези минимуми – страни като Ирландия, Франция и Нидерландия налагат много по-високи ставки, но все още се борят с контрабандата на тютюн.