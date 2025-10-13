Шефът на германското разузнаване: Конфликтът с Русия може да се разгорещи всеки момент

Действията на Русия са предназначени да подкопаят НАТО

Руският президент Владимир Путин е решен да изпробва европейските граници и може да ескалира конфликта в „гореща конфронтация“ във всеки един момент, според главния разузнавач на Германия.

Действията на Русия са предназначени да подкопаят НАТО, да дестабилизират европейските демокрации, да разделят обществата и да сплашат обществеността, използвайки „хибридни средства“, които сега са повсеместни.

Шефът на БНД предупреди, че „нашият противник не познава почивка или отдих и ние не можем да си позволим да седим безучастно“ и трябва да се подготвим за по-нататъшна ескалация и да се изправим срещу опонентите си, където е необходимо, пише Bloomberg.

Мартин Йегер, новият президент на германската служба за външно разузнаване (БНД), заяви пред депутати в Берлин в понеделник, че действията на Русия са предназначени да подкопаят НАТО, да дестабилизират европейските демокрации, да разделят обществата и да сплашат обществеността.

„Хибридните средства, които Русия използва, за да постигне това, вече са повсеместни. Честотата на тези отделни инциденти представлява ново ниво на конфронтация – конфронтация, в която Русия ни разглежда като противник и воюваща страна“, каза Йегер. „Русия маскира намеренията си, но в действителност се стреми да изпита границите ни“, каза той. „В най-добрия случай в Европа има мразовит мир, който може да се превърне в гореща конфронтация тук-там във всеки един момент. Трябва да се подготвим за по-нататъшна ескалация.“

Говорейки по време на годишното публично изслушване на президентите на федералните разузнавателни служби, Йегер предупреди, че „нашият противник не познава почивка или отдих и не можем да си позволим да седим безучастно и да предполагаме, че евентуална руска атака няма да се случи най-рано през 2029 г. Днес вече сме под обстрел.“

„В същото време сдържаността и снизхождението се тълкуват като слабост от нашите опоненти като Русия - трябва да извлечем правилните изводи от това“, каза Йегер. „Трябва да се изправим срещу опонентите си, където е необходимо. За тази цел ще поемаме по-високи рискове по контролиран и последователен начин.“

Йегер намекна, че този нов подход може да предизвика и негативна реакция сред германската общественост.