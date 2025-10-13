Първият хибрид между вълк и куче е потвърден в Гърция

Властите сега следят отблизо ситуацията

Първият потвърден хибрид между вълк и куче в Гърция е идентифициран чрез генетично тестване, според изследователи от университета „Аристотел“ в Солун, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Доцентът по биология Николета Караиску обяви, че нейният екип е потвърдил наличието на хибрида, използвайки съвременни генетични методи. Откритието е направено като част от по-широка изследователска инициатива, проведена в сътрудничество с екологичната организация „Калисто“ по европейска програма, която има за цел да измери скоростта на хибридизация между вълк и куче в Гърция.

„Завършихме проучване на 50 проби от региона на Централна Македония, където феноменът на хибридизация изглежда особено интензивен“, каза Караиску. „Общо анализирахме около 200 проби от цяла Гърция в сътрудничество с Института „Хенкел“ във Франкфурт.“

Караиску отбеляза, че макар хибридизацията да е естествен процес, който може да доведе до появата на нови видове, човешките дейности могат да я засилят, потенциално застрашавайки дивите популации.

„Проблемът възниква, когато се случва поради антропогенни намеси – тогава може да има отрицателни последици за даден вид“, каза тя.

Констатациите идват на фона на нарастваща загриженост в Килкис, Северна Гърция, където местните власти и фермери съобщават за все по-чести случаи на нападения върху добитък от предполагаеми хибриди.

„Жителите постоянно ги виждат извън домовете си и в нивите си“, каза Димитрис Теодоридис, заместник-кмет на Килкис. „Тези хибриди не живеят само в гори или планини – те се приближават до селата, дори влизат в тях. Не се страхуват.“

Властите сега следят отблизо ситуацията, тъй като наблюденията им стават все по-чести в селските райони.