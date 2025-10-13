Ключов напредък към енергийната връзка между Гърция и Кипър

Още по темата: Франция подкрепя енергийната връзка между Гърция и Кипър 28.04.2025 08:49

След близо двегодишно забавяне, Кипърският енергиен регулаторен орган (CERA) най-накрая пристъпи към прехвърляне на лицензите за „собственик“ и „оператор“ на електроенергийната връзка между Кипър и Гърция (Great Sea Interconnector или GSI) на гръцкия Независим оператор за пренос на електроенергия (ADMIE), беше обявено миналия петък, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Съответните решения на CERA (302/2025 и 303/2025) по същество прехвърлят отговорността и законното владение на междусистемната връзка от EuroAsia Interconnector към ADMIE, която сега изцяло поема ролята на орган за изпълнение на проекта.

Това беше един от нерешените въпроси, свързани с напредъка на проекта, които бяха обсъдени на срещата на енергийните министри на Гърция и Кипър миналата седмица и които ще бъдат предмет на нова видеоконференция тази седмица на участващите страни под егидата на Европейската комисия и с участието на компетентния комисар.

Кипърският министър на енергетиката Йоргос Папанастасиу разкри миналия четвъртък, че след консултация с гръцкия си колега Ставрос Папаставру скоро ще се проведе и среща между енергийните регулатори на двете страни и ADMIE.