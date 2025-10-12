Еманюел Макрон – държавният глава без народ

Безпрецедентно назначеният за втори път премиер политик е пред стена от недоволство

Световните медии смазаха от критики президента на Франция заради „Льокорню-2”

В събота авторитетният германски всекидневник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ определи в заглавие Еманюел Макрон като „Президент без народ“. Просто защото според вестника държавният глава на Франция „отдавна е пренебрегнал факта, че именно народът му дава огромна власт и сега страда от значителен дефицит на лигитимност“. В Мадрид местният „Ел Мундо“ нарече „тревожен, отчаян и жалък спектакъл“ случилите се през миналата седмица събития в столицата на северната съседка на Испания. Отатък Ламанша големите всекидневници бяха не по-малко сурови към Макрон, като в. „Таймс“ го определи като „най-непопулярният президент на Франция“ след Втората световна война. Не го пожалиха и медиите Отвъд Океана, където в. „Ню Йорк Таймс“ подчерта, че заради сбърканото му управление „Франция е обхваната от месеци на партиен застой, лишена е от стабилно управление и е застрашена да остане без бюджет в момент, когато е изправена пред жестока финансова криза“.

Въобще от Вашингтон до Мадрид чуждестранните медии направиха на пух и прах решението от петък вечер на Еманюел Макрон да възложи отново на Себастиан Льокорню да състави правителство, само три дни след като той бе подал оставка заради близо месец ялови опити да направи същото. А фактът, че бившият министър на отбраната прие да образува „кабинет-бис“, след като в понеделник обяви на всеослушание, че се отказва веднъж завинаги да застава начело на изпълнителната власт след неуспешния му опит, направо превъзбуди парижкия „печатан гранд“ в. „Льо Фигаро“. И мощният всекидневник нарече Льокорню в редакционна статия „монахът-войник“ на Макрон, изпълняващ безпрекословно неговите заповеди и отдаден безрасъдно на началника си като на светец.

„Вече не смях, тревога, гняв или безразличие обземат французите, а смесица от удивление и ужас.“ – подчерта главният редактор на вестника Тремоле дьо Вийе. „Президентът на републиката безсрамно малтретира институциите, историята и властта, която би трябвало да го задължава да служи на хората. – подчерта известният журналист. - Но е точно обратното - Еманюел Макрон упражнява тази власт, сякаш републиката е рум-сървис, отворен денем и нощем, за да му достави министър-председател и няколко висши служители, за да оформят импровизирано правителство, без да трепнат. Сляп за унизителния спектакъл, в който се е превърнала политиката, глух за тревогите на страна, която безпомощно наблюдава своя упадък, Еманюел Макрон настоява, упорства в безкрайното възпроизвежда комбинации, които го оставят на власт, въпреки изборните поражения и многократното му порицание от французите.“ – изтъкна Тремоле дьо Вийе в „Льо Фигаро“.

Както констатираха медиите край Сена в неделя, новото правителство на Себастиан Льокорню още не е сформирано, но вече се разпада. По простата причина, че след сензационното му преназначаване, което стана броени дни след неговата оставка, както десницата, така и левицата обявиха официално, че няма да пратят министри в предстоящия кабинет. Мнозина виждат решението на Еманюел Макрон за „Льокорню 2“, включително негови съмишленици-центристи, като поредно превишаване на правомощията му и като знак за все по-изолирана президентска власт.

Що се отнася до състава на бъдещото правителство, Макрон е дал на единствения в историята на Франция „прероден“ само за три дни премиер „картбланш“, насърчавайки го да избира „технически профили“ за членове на кабинета, за да избегне кръстосано вето срещу него в Парламента. Все пак като цяло десницата заявява, че е готова да подкрепи „отговорно“ бюджета за 2026 г. и някои основни мерки на бъдещия кабинет, но е установила непреодолима „червена линия“ – да не се пипа пенсионната реформа от 2023 г., която повиши възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години. Ама именно по последния въпрос нужният за оцеляването на „Льокорню-2“ парламентарен баланс става почти невъзможен - за да избегне кабинетът вече обявения вот на недоверие от крайната десница и крайната левица, социалистите трябва да се въздържат да го гласуват. Но те няма да го направят, ако пенсионната реформа бъде зачеркната, както пък иска десницата.

Очаква се в понеделник кабинетът да бъде обявен, за да изпълни веднага мотивиращата неговото пръкване мисия – да приеме държавния бюджет в последния възможен според конституцията срок. Това за медиите под Айфеловата кула е сигурно, но остава енигма резултатът от гласуването на същия този бюджет в Парламента. Защото той може да доведе не само до отхвърляне на основния финансов закон на страната, но и до падането на втория кабинет на „монаха-войник“ на Еманюел Макрон.