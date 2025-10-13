Петролен склад в Крим беше подпален при украинско нападение с дрон (ВИДЕО)

Украинско нападение с дрон е довело до пожар в голям петролен склад на анексирания от Русия украински полуостров Крим, предадe ДПА.
Occupied Feodosia, Crimea (UA)— LX (@LXSummer1) October 12, 2025
🛸🧚♂️💥 Nice 🥅 ! The oil depot is burning after it was hit again. The russian occupying authorities claim to have shot down over 20 drones. There is also information that there might have been a strike on an electrical substation near Feodosia. pic.twitter.com/048cKmSIvO
Дронът е ударил съоръжението в град Феодосия през нощта, предизвиквайки пожар, според назначения от Русия лидер на Крим Сергей Аксьонов. Засега няма данни за жертви.
Feodosia will not receive any gasoline.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 13, 2025
The russian oil depot successfully intercepted several Ukrainian drones.😂 pic.twitter.com/SWlSo4QN1y
Според информациите над Крим са били свалени повече от 20 дрона. Вчера руското министерство на отбраната съобщи, че е пресекло 37 дрона над няколко руски региона, Черно море и Азовско море.
Feodosia, Occupied Crimea Ukraine 🇺🇦. AFU used drones generously to put out this oil depot once and for all. pic.twitter.com/R13WyRCnoc— Michael M. Yalovenko (@Yalovenko) October 12, 2025
Същото хранилище беше повредено и миналата година от украинска атака с дронове.
Украйна многократно е нанасяла удари по горивни съоръжения зад фронтовите линии като част от стратегията си да прекъсне веригите за доставки на Москва.
Русия нанася удари по Украйна с дронове и ракети. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само през изминалата седмица руските сили са изстреляли над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби срещу Украйна.
Русия води война срещу Украйна от повече от три години и половина, припомня ДПА.