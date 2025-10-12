Вучич разочарован: Москва предложила на Белгард газов договор само до края на годината

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е „много разочарован“ от решението на Русия да предложи договор за доставки на газ с краткосрочен хоризонт до края на годината, след месеци на преговори между Белград и Москва за по-дългосрочно споразумение.

„Предложиха ни договор до Нова година и аз казах, че това е много разочароваща новина за нас“, призна сръбският президент в интервю за Informer.

Вучич се среща няколко пъти с Владимир Путин и се надяваше на споразумение с „Газпром“ поне до май 2026 г. След месеци преговори обаче Москва предложи само краткосрочна сделка. В интервюто за изданието той предположи, че забавянето е свързано със санкциите на САЩ срещу петролната компания „Нафтна индустрия Србије“ ("Петролна индустрия на Сърбия", НИС), които влязоха в пълна сила по-рано този месец, след като изтекоха няколко временни дерогации.

Американските власти санкционираха петролния гигант, който управлява рафинерия и 330 бензиностанции в Сърбия, защото е контролиран от Москва. Основният акционер на НИС е руската „Газпромнефт“ с 45%, а след сделка за размяна, свързаната с „Газпром Капитал“ компания JSC Intelligence контролира около 11%. Сръбската държава държи 30%, докато малки инвеститори държат останалите акции, представляващи около 13-15%.

Вучич заяви, че тези ограничения „ще засегнат всеки гражданин“. Вашингтон възразява, че санкциите са насочени към Русия, а не към Сърбия.

"Американците ми казаха "не е нужно да подписвате, просто ни кажете устно, че НИС ще бъде национализиран и няма да има санкции". Казах, че това не е приемливо за мен, не обичаме да крадем чужда собственост. Те казаха "дайте дума", a аз отговорих, че ако дам дума, трябва да я изпълня", разказа президента.