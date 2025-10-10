Гърция въвежда сертификат за хотели, приемащи домашни любимци

Стандарти за гостоприемство, съобразено с домашните любимци

Гърция въвежда нов официален сертификат за туристически обекти, които приемат домашни любимци, позволяващ на хотелите и наемите, които приемат животни, да поставят специален етикет „Туристически обект, който приема домашни любимци“. Инициативата, създадена със съвместно министерско решение на министъра на туризма Олга Кефалояни и заместник-министъра на вътрешните работи Василис Спанакис, има за цел да подобри преживяванията при пътуване на посетителите, придружавани от домашни любимци, като същевременно насърчава по-широка култура на хуманно отношение към животните, пише To Vima.

За да получат сертификата, местата за настаняване трябва да отговарят на конкретни изисквания, включително осигуряване на специални стаи за домашни любимци, проектирани с одобрена подова настилка, обзавеждане и материали, които осигуряват хигиена и комфорт. В решението се посочват и отговорностите на собствениците на домашни любимци, като например да почистват след животните си, да спазват тихите часове и да се движат по определените места за разходка.

Регламентът обхваща не само домашните любимци, но и служебните кучета, работните животни и терапевтичните животни, което отразява по-всеобхватен подход към настаняването на животни.

Насърчаване на хуманното отношение към животните и осиновяването им

Новата политика също така насърчава сътрудничеството между хотелите и местните организации за хуманно отношение към животните, които са официално регистрирани в гръцкото Министерство на цифровото управление. Тези партньорства имат за цел да насърчават осиновяването на бездомни животни и да насърчават отговорното притежание на домашни любимци в хотелиерския бранш.

Освен това, в рамките на корпоративната социална отговорност, сертифицираните места за настаняване ще имат възможност да даряват част от приходите си на местни приюти или групи за защита на животните, подкрепяйки грижата и защитата на животните компаньони.

„Качествен туризъм означава качество за всички“

Министър Кефалояни подчерта, че това е първата целенасочена правна рамка, която гарантира подходящи условия за домашните любимци в гръцките туристически обекти.

"Продължаваме да повишаваме качеството на гостоприемството за всички посетители на нашата страна, като същевременно насърчаваме състраданието към животните. Качественият туризъм означава високи стандарти на гостоприемство за всички", каза тя.

Заместник-министър Спанакис добави, че реформата се основава на гръцкия закон за хуманно отношение към животните от 2021 г., с който е създаден специален секретариат за защита на животните компаньони към Министерството на вътрешните работи.

„Това решение бележи още една стъпка към модерна, европейска рамка за хуманно отношение към животните - такава, която се развива в сътрудничество с активното движение за права на животните в страната и местните власти“, отбеляза той.