Виктор Орбан обяви кампания срещу „военните планове на Брюксел“

Ще събира подписи

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Европейския съюз, че върви към война, и обяви кампания за събиране на подписи срещу „военните планове на Брюксел“ за подкрепа на Украйна при отразяването на руската инвазия.

„Очакваме гореща есен. Европа се движи все по-бързо към война. Преди няколко седмици в Копенхаген беше представен военен план на Брюксел: Европа плаща, украинците се бият, а Русия в крайна сметка ще бъде изтощена. Не знаем колко ще струва или колко дълго ще продължи. Вместо стратегия, брюкселчани се ограничиха до обикновени мечти“, заяви унгарският премиер на страницата си във фейсбук.

Орбан заяви, че Унгария се противопоставя на подобни планове и призова гражданите на страната си да подпишат петиция, за да покажат, че „унгарците не искат война“.

"Да кажем „не“ на военните планове!", гласи тази листовка, разпространявана в рамките на кампанията.

„Не можем да стоим безучастно. Трябва за пореден път да покажем, че унгарският народ не иска война. Затова днес започваме кампания за събиране на петиции срещу военните планове на Брюксел. Ще бъдем във всеки град и село, защото сега се нуждаем от всички миролюбиви унгарци“, заяви Орбан.

Унгария ще проведе парламентарни избори догодина.