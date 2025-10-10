Гърция спира отпечатването на бележки на тол пунктовете

Очаква се промяната също така да намали времето за чакане на пунктовете

Независимата агенция за публични приходи (AADE) премахва задължителното отпечатване на касови бележки на пунктовете за събиране на пътни такси. Целта е да се намали разхищението на хартия, да се защити околната среда и да се облекчат задръстванията, съобщава електронното издание на в. Kathmerini.

Според писмо на управителя на Гръцката пътна администрация Георгиос Пицилис, касовите бележки за преминаване на платени пътища по магистрали и мостове ще продължат да се издават, но отпечатването им ще се извършва само, ако водачът се съгласи, след като е бил информиран.

Регламентът е в отговор на дългогодишни опасения относно въздействието върху околната среда на изхвърлените касови бележки, които често замърсяват пътищата в близост до пунктовете за събиране на пътни такси. Очаква се промяната също така да намали времето за чакане на пунктовете за събиране на пътни такси по време на периоди на интензивен трафик.

В по-ранно решение AADE заяви, че получава криптирани електронни файлове от концесионерите на магистрали, които включват ежедневни регистрационни номера на превозни средства и уникални идентификационни номера за преминаване. Това гарантира, че касовите бележки се издават правилно, независимо дали са отпечатани.